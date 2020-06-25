«Это надо живым»: котельниковцы не оставляют усилий по присвоению Котельниково звания «Город воинской славы»

На торжественном мероприятии, состоявшемся вместо перенесенного с 9 мая Парада Победы, котельниковцы раздавали жителям Волгограда и гостям города экземпляры «Комсомольской Правды».

Одну из полос праздничного выпуска федеральное издание посвятило истории «Котельниково – Земли Героев», на которой в 1942 году произошло событие, изменившее ход всей Великой Отечественной войны https://www.kp.ru/daily/27145.5/4239926/ .

В боях под Котельниково советские воины ценой невероятного героизма остановили танковую громаду Манштейна, шедшую на выручку армии Паулюса, блокированной в Сталинграде. Не получив возможности вырваться из кольца, 6-я армия Паулюса потерпела поражение. Разгром фашистов в Сталинградской битве стал началом изгнания захватчиков с территории страны.

Фото: ЕвроХим.

Подвиги наших солдат и офицеров описаны в произведении выдающегося писателя-фронтовика Юрия Бондарева, которому довелось лично поучаствовать в Котельниковской операции. Авторские экземпляры романа «Горячий снег» о событиях Котельниковской операции с дарственной надписью автора хранятся в Котельниковском краеведческом музее.

А жители Котельниково чтут и передают в поколениях память о героизме воинов-освободителей. Сейчас инициативная группа котельниковцев проводит работу по присвоению Котельниково почетного звания «Город воинской славы».

«Мы продолжаем традиции старшего поколения и своими достижениями в мирном труде укрепляем и развиваем «Котельниковскую Землю Героев», - отметил участник Парада Победы, исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. – Сейчас в степях под Котельниково, где когда-то шли кровопролитные бои, котельниковцы завершают строительство современного предприятия, возводят новые жилые районы, строят детские сады и другие важные и нужные городу объекты.

Фото: ЕвроХим.

Мы никогда не забудем о подвигах старшего поколения, защитившего нас от порабощения. Считаем своим долгом отдать почести героям прошлого и продолжить их традиции - своим трудом построить счастливое и благополучное будущее для своих семей и детей, воплотить в жизнь то, за что воевали и отдавали жизни наши героические прадеды».