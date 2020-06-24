В этот день депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева поздравила ветеранов и всех россиян с днем парада и Днем Победы. Видеопоздравление парламентарий записала в Волгограде, на главной высоте страны – Мамаевом кургане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/786814" frameborder="0"></iframe> Ирина Гусева.Ирина Гусева: «Мы должны защитить правду и историческую память» Депутат Госдумы поздравила всех с днем парада и Днем Победы с Мамаева кургана

- 24 июня 2020 года отсюда, из Волгограда - Сталинграда, с главной высоты, поздравляю вас с замечательным праздником - праздником памяти. Ради тех, кто ценой собственной жизни приближал День победы 75 лет назад, кто потом отстраивал наши славные города, кто очень хотел бы, чтобы мы с вами, живущие сегодня, защитили правду и историческую память, не дали ее оболгать, переписать, - отметила Ирина Гусева в своем обращении.

#ВОВ #ПарадПобеды #ИсторическаяПамять