АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 27.06.2020 с 10.00 (мск) на 28.07.2020 на 10.00 (мск) по продаже объекта недвижимости Лот №1 (РАД-221328):

Лот №1:

Помещение, назначение: нежилое, площадь: 446,1 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, кадастровый номер 34:08:120202:13201, расположенное по адресу: Волгоградская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 2

Начальная цена Лота №1 – 4 823 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 482 300 руб.

Шаг аукциона – 241 150 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

1. Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 10,8 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилых помещений общей площадью не более 225 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

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Электронный аукцион будет проводиться 28 июля 2020 года с 10:00 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 28.05.2020 по 27.07.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24.07.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 27.07.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 26.06.2020 с 11.00 (мск) на 28.07.2020 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-214812), по Лоту №2 (РАД-214813) и по Лоту №3 (РАД-214814):

Лот 1: Часть девятиэтажного нежилого здания с цокольным и техническими этажами, кадастровый номер 34:34:040037:412, общая площадь: 16 740 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 40. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 109,9 кв.м., расположенные на 4 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 32 509 руб. 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 21 673 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 32 509 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 083 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 167 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2: Часть девятиэтажного нежилого здания с цокольным и техническими этажами, кадастровый номер 34:34:040037:412, общая площадь: 16 740 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 40. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 661,5 кв.м., расположенные на 8 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

157 570 руб. 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 105 047 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 157 570 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 5 252 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на понижение – 10 504 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3: Часть девятиэтажного нежилого здания с цокольным и техническими этажами, кадастровый номер 34:34:040037:412, общая площадь: 16 740 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 40. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 663,8 кв.м., расположенные на 9 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 156 126 руб. 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 104 084 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 156 126 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 5 204 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 10 408 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 28 июля 2020 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 28.03.2020 по 27.07.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24.07.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 27.07.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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