Телеканал СТС и компания «Арт Пикчерс Вижн» представляют приключенческую комедию «Погнали».

По сюжету многодетное семейство осиных отправляется в автопутешествие из красноярска в минск ради младшей дочки вари, которая хочет победить в конкурсе народной песни. на пути к детской мечте героев в исполнении михаила трухина, ольги медынич, ирины пеговой и других актёров ждут незабываемые приключения и неожиданные попутчики.

Антон Федотов, генеральный продюсер канала стс: «cериалы в жанре роуд-муви — это неисследованная ниша, которую стс готов занять. в центре сюжета нашей истории — на первый взгляд обычная семья осиных, но, если копнуть глубже, окажется, что у каждого из них свой скелет в шкафу. смогут ли они остаться семьёй после того, как все тайны раскроются, зрителям и предстоит узнать».

Фото: СТС.

На съёмках ОЛЬГА МЕДЫНИЧ, сыгравшая многодетную маму Аллу, признавалась, что не представляет, как её героиня справляется с таким количеством детей: «У меня один ребёнок, и то мама помогает мне двадцать четыре часа в сутки. А в нашем сериале герои путешествуют с четырьмя детьми — как они это выдержат, не знаю».

Кстати, в жизни актрисы случались похожие путешествия: «У меня бабушка с Украины. Чтобы добраться до неё, мы всей семьёй отправлялись в трёхдневное путешествие из Северодвинска, где тогда служил папа. По пути наш старенький жигулёнок частенько ломался, мы грели еду на маленьких конфорках, а продуктов был целый обоз — тогда ведь на трассе не было супермаркетов. Сейчас мне важен комфорт, поэтому я бы не решилась на такое приключение, но в детстве было здорово».

Фото: СТС.

В отличие от своей партнёрши МИХАИЛ ТРУХИН и сейчас готов к долгим семейным поездкам: «Обожаю путешествовать на машине: практически всю Европу объездил с семьёй. Здесь ты сам себе хозяин, сам распоряжаешься своим временем, сам выбираешь, куда ехать и где остановиться. К тому же это невероятно красиво».

По сценарию его герой Эдик, отец семейства, уезжает, преследуя не только семейные цели, но и свою корыстную. «Вы знаете, мой персонаж авантюрист, идущий по жизни легко, можно сказать, свободный от комплексов человек. А вообще главные герои нашей истории всё-таки дети, которых, как известно, не переиграть. И это добавляет драйва взрослым артистам», — признавался Михаил на съёмках.

Кстати, младших Осиных сыграли опытные артисты, известные зрителям по ролям в рейтинговых проектах. Например, на счету 10-летней ВИТЫ КОРНИЕНКО (Варя) 57 работ, включая кассовый фильм Жоры Крыжовникова «Лёд 2». А 17-летняя АЛЕКСАНДРА КИСЕЛЁВА (Даша) не только актриса и модель, но и трёхкратная чемпионка мира по уличным танцам.

Фото: СТС.

Для Ирины Пеговой, экранной мамы Александры Киселёвой, новый проект — смена имиджа. В сериале зрители увидят актрису в ярких жакетах и стильных штанах с лампасами. Правда, в жизни Ирина предпочитает другой стиль. «Никогда бы такое не надела, — смеётся она. — Моё — это платьишки, джинсы, блузки. Иногда покупаю, иногда мне на заказ шьют. А если и привожу что-то из путешествий, то это не сувениры, а новые вещи».

Съёмки приключений семейства Осиных стартовали в Москве, а после группа переехала в Краснодарский край и Республику Адыгея, где в кадре оказались местные трассы, придорожные кафе, заправки, отели, горные и лесные пейзажи.

Главное транспортное средство сериала представлено сразу двумя ретроавтобусами, которых ожидало техническое преображение. «По сути мы cделали передвижной кинопавильон: видоизменили автомобили, добавив крепления для палатки, маркизу, которая позволяет устраивать мини-пикник рядом с машиной, поменяли "начинку", воссоздав сидения, полки и другие детали с нуля», — комментирует художник-постановщик МАКСИМ РИВАКА.

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Эдик (Михаил Трухин) и его жена Алла (Ольга Медынич) с тремя детьми и подругой сына Дашей едут в Минск, чтобы младшая дочь Варя (Вита Корниенко) поучаствовала в конкурсе народной песни. Авантюрное путешествие подкинет им неожиданные встречи, в том числе с мамой-фантазёркой сбежавшей Даши (Ирина Пегова). А незабываемых проблем добавит брат Эдика (Дмитрий Лысенков), который скрывается от криминального босса (Владимир Зайцев) и его не самых сообразительных подчинённых (Сергей Епишев, Максим Костромыкин).

Производство: «АРТ ПИКЧЕРС ВИЖН» ПРИ УЧАСТИИ «ВАРВАР СТУДИО»

Жанр: СИТКОМ

Режиссёры: ИЛЬЯ КАЗАНКОВ, ФИЛИПП КОРШУНОВ

Оператор: СЕРГЕЙ ДЫШУК

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ФЁДОР БОНДАРЧУК, АНТОН ФЕДОТОВ, СЕРГЕЙ АРЛАНОВ, ДМИТРИЙ ТАБАРЧУК

Продюсеры: ВЛАДИМИР НЕКЛЮДОВ, СЕРГЕЙ МАЕВСКИЙ

Креативные продюсеры: МИХАИЛ СИНЕВ, АННА ШЛЯКОВА, ВЛАДИСЛАВ ДЛЯНЧЕВ, ЮРИЙ ОВЧИННИКОВ

Авторы сценария: ВЛАДИСЛАВ ДЛЯНЧЕВ, АННА ШЛЯКОВА, ВАДИМ СОТНИКОВ, АЛЁНА ГУЛЯШКО, АЛЕКСЕЙ СУРКОВ, СЕМЁН ЛОБАНОВ, НИКИТА ЯНКОВОЙ, АЛЕКСАНДР ГРЯЗИН, АРТЁМ КЛИНКОВ

В ролях: МИХАИЛ ТРУХИН, ОЛЬГА МЕДЫНИЧ, ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ, СЕРГЕЙ ЕПИШЕВ, ИРИНА ПЕГОВА, ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ, АРТЁМ ФАДЕЕВ, АЛЕКСАНДРА КИСЕЛЁВА, АЛЕКСАНДР БУЛАТОВ, ВИТА КОРНИЕНКО, МАКСИМ КОСТРОМЫКИН, ГАЛИНА ПЕТРОВА, ДМИТРИЙ ГУСЕВ И ДР.

Хронометраж: 24 МИНУТЫ

Кол-во серий в сезоне: 21

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