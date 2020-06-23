Телеканал «Волгоград-24» с помощью оптики «Ростелекома» проведет трансляцию Парада Победы онлайн

Увидеть значимое патриотическое событие в прямом эфире волгоградцы смогут на телеканале «Волгоград 24».

В связи с пандемией коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен на 24 июня. Именно в этот день состоялся парад на Красной площади в Москве в 1945 году. Во многих регионах России во избежание распространения коронавирусной инфекции нынешние смотры войск пройдут без зрителей. Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома и смотреть торжественное мероприятие по телевизору.

«Мы понимаем, насколько важно даже в сегодняшних условиях эпидемиологического неблагополучия сохранить связь поколений и проявить уважение к участникам Великой Отечественной войны, к тем, кто отдал жизнь ради наших мирных дней, при этом не подвергая угрозе здоровье жителей города. Организованный цифровой канал связи позволит волгоградцам увидеть в онлайн-режиме парад войск и техники, который пройдет в городе-герое, как и во многих регионах России, 24 июня», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Для нашего героического города, для каждого волгоградца победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение. Мы проведем прямую трансляцию с Площади Павших борцов, чтобы каждый житель, даже не выходя из дома, мог приобщиться к торжественному параду, увидеть красоту и силу человеческого и армейского потенциала России, отдать долг памяти героям, защищавшим наш город и страну во время войны», – отметил Дмитрий Коробкин, главный инженер ГТРК «Волгоград-ТРВ».

В связи с высокой пропускной способностью и стабильностью сигнала оптическая инфраструктура «Ростелекома» часто используется многими телекомпаниями и другими организациями для онлайн трансляций. В этом году национальный цифровой провайдер в Волгограде предоставлял высокоскоростную интернет-связь для прямой трансляции циркового представления в рамках всероссийской акции «Цирк – детям», приуроченной к Международному дню защиты детей.

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