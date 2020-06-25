Волгоград закупит сто троллейбусов и трехсекционные трамваи

У властей Волгограда, оказывается наполеоновские планы по развитию электротранспорта в городе. Трамваи и троллейбусы не то, что убирать не планируют, а, наоборот, в перспективе – покупка ста новеньких «рогатых» и суперсовременных трехсекционных трамваев. Причем это планы на ближайшую перспективу. В дальнейшей перспективе - продлить трамвай на севере - до Спартановки, а на юге - до ТРЦ "Акварель". Завесу тайны приоткрыл «КП-Волгоград» мэр города Виталий Лихачев.

В департаменте городского хозяйства Волгограда разработали большую программу по развитию городского общественного транспорта. Рассчитана она на пять лет и подразумевает полную реновацию трамвайных путей в городе, а также покупку 250-ти единиц электротранспорта.

Естественно, прежде, чем покупать новые трамваи, надо для начала "реанимировать" пути, которые сегодня в Волгограде, мягко скажем, в плохом состоянии. Ремонтировать их нет смысла, поэтому будут строить новые - с использованием современных бесшовных рельс. Полный отказ от шпал (в классическом понимании) и строительство новых тяговых подстанций - более мощных и экономичных.

Планы большие, и деньги на реализацию всего задуманного нужны немалые - порядка 42 миллиардов рублей. Сам город (и даже при помощи области) такой проект не потянет, поэтому волгоградские власти рассчитывают на поддержку федерального центра. Поэтому окончательную версию программы в Волгограде утвердят после того, как примут сверху решение о размере софинансирования из госбюджета.

А начать вообще намерены с реконструкции наземной части трамвайного полотна на скоростной "ветке". Как только его заменят, сразу купят первую партию современных трехсекционных трамваев - более комфортных и практически бесшумных. А чтобы Волгоград на время ремонта СТ не встал в одну большую пробку, власти планируют запустить усиленный троллейбусный маршрут. Для этого в Правительство РФ уже направили заявку на финансирование покупки ста новых троллейбусов. Причем не простых "рогатых", а с возможностью автономного хода - они могут проезжать до 30-ти километров без контактной сети. Такие машины смогут пустить в Жилгородок и в поселок ГЭС.

Второй этап проекта подразумевает полную реконструкцию подземной части СТ. В том числе полную замену эскалаторов, и строительство двух новых веток: продлить скоростную "магистраль" от Тракторного завода до Спартановки, а на юге - продлить трамвайные пути по улице Электролесовской вдоль новой магистрали вплоть до границы с Кировским районом. И для этого тоже будут покупать новые трамваи - односекционные.

В конечном счете в Волгограде должны заменить все трамвайные пути и полностью обновить весь подвижной состав общественного транспорта. Заменить хотят не только электротранспорт, но и старые автобусы. Оставят микроавтобусытолько на "подвозных" маршрутах - как, например, маршрутки из поселков Татьянка и Вишневая балка.

- В Минфине мы свой проект комплексного развития транспортной системы Волгограда уже защитили, и попали в "пятерку" первых. Эта программа вообще подразумевает обновление всего вида транспорта - трамваев, троллейбусов и автобусов большой и малой вместимости, - рассказывает мэр Волгограда Виталий Лихачев. - Чтобы получить федеральную поддержку мы пошли на риски и за свои средства полностью подготовили проект реконструкции железнодорожного полотна скоростного трамвая в его наземной части. Потратили на это более 100 миллионов рублей, но именно благодаря этому показали и доказали, что мы готовы к комплексной реконструкци всей транспортной системы города. И я думаю, что уже со следующего года мы начнем эти планы потихоньку воплощать в жизнь.

Первый транш в размере 20-22 миллиарда рублей - власти Волгограда хотят получить уже в ближайший период.

- В дальнейшем это, вероятнее всего будет льготный займ, где федерация будет компенсировать нам процентную ставку. Плюс будут привлечены частные инвестиции - но сумма там небольшая - порядка 3 миллиардов рублей, и это деньги на покупку автобусов большой вместимости, - выдает подробности заместитель главы администрации Волгограда Сергй Разумный.