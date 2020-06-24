2020-06-24T10:30:27+03:00
Общество

Парад Победы в Волгограде: знамена встречают стоя даже столетние ветераны

24 июня в городе-герое проходит долгожданный парад в честь 75-летния Великой Победы
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде парад Победы проходит без зрителей, но от этого он не менее торжественный.В Волгограде парад Победы проходит без зрителей, но от этого он не менее торжественный.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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К половине десятого утра 24 июня на площади Павших Борцов в Волгограде уже все было готово к проведению парада Победы. Техника наготове, военные выстроены в колонны и ждут сигнал, на трибунах ветераны, первые лица города и области, а также приглашенные гости. Все рассажены на расстоянии минимум полтора метра друг от друга – безопасность прежде всего. Пожилых ветеранов подвозили к трибунам на гольфкарах.

Пожилых ветеранов привезли на трибуны на гольфкарах. Тяжело им уже далеко ходить, да еще и в такую жару. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пожилых ветеранов привезли на трибуны на гольфкарах. Тяжело им уже далеко ходить, да еще и в такую жару.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде ветеранов подвозили к парадным трибунам на гольфкарах.Екатерина СИМОХИНА

Для них подготовили специальные места – отгороженные стеклянными перегородками. Это раньше они могли обнять друг друга и пожать руки, сегодня другое время.

Ветеранов рассадили на безопасном расстоянии друг от друга и за стеклянными перегородками. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ветеранов рассадили на безопасном расстоянии друг от друга и за стеклянными перегородками.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несмотря на ограниченные условия и наличие масок на лицах ветеранов, держатся они очень достойно. Хотя в Волгограде сегодня нестерпимо жарко - столбик термометра уже с утра перевалил за отметку плюс тридцать градусов. Радует, что нет палящего солнца - в Волгограде пасмурно.

Парад Победы начался с минуты молчания. На площадь выносят Знамя Победы и российский флаг. Их встречают стоя даже столетние ветераны.

Главнокомандующий парадом впервые выезжает на отреставрированной и переделанной в кабриолет черной «Волге». После торжественной церемонии приветствия на площади появляются пешие колонны.

Чеканя шаг по Волгограду проходит торжественный марш. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чеканя шаг по Волгограду проходит торжественный марш.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чеканя шаг, по площади проходят военные, служащие УФСИН, МЧС, бойцы Национальной гвардии, представители казачьего войска Донского и других соединений.

Минута молчания и парад открыт. На площади появились пешие колонны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Минута молчания и парад открыт. На площади появились пешие колонны.Фото: Екатерина СИМОХИНА

За ними проедет боевая техника. В этом году на обновление сорока боевых машин военные потратили больше 700 литров краски. Пройдут по площади реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С» и ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ». Будут и УАЗы «Патриот».

В параде было задействовано более сорока боевых машин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В параде было задействовано более сорока боевых машин.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Среди исторической техники – машины «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72 и, конечно, танк Т-34.

Среди исторической техники - редкие музейные экземпляры. Но, заметьте, на ходу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Среди исторической техники - редкие музейные экземпляры. Но, заметьте, на ходу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершающим аккордом станет авиапарад над Волгоградом.

Одновременно с парадом на главной площади в Волгограде проходит авиапарад - в небе появляются боевые самолеты и вертолеты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Одновременно с парадом на главной площади в Волгограде проходит авиапарад - в небе появляются боевые самолеты и вертолеты.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В небо взметнутся 14 боевых самолетов и вертолетов. Вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 пройдут над жилыми массивами Волгограда на высотах от 100 до 300 метров. По традиции заходить они будут над Волгой в районе Тракторозаводского района и оттуда пролетят над городом до аэродрома в Мариновке.

Вертолеты пролетают над городом на предельно низкой высоте - до 300 метров над жилыми кварталами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вертолеты пролетают над городом на предельно низкой высоте - до 300 метров над жилыми кварталами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Завершается парад Победы фейерверком. В этом году это дневной фейерверк в цветах российского триколора.

Дневной фейерверк, как дым отечества. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дневной фейерверк, как дым отечества.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, в этом году грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пришлось перенести с традиционной даты 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Дату выбрали не случайно: именно 24 июня 1954 года в Москве состоялся первый Парад Победы, именно в этот день по Красной Площади прошли победители, бросая нацистские штандарты к подножию мавзолея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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