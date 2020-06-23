90 лет ВолгГТУ - все только начинается

Жаль, конечно, но в этом году по известным причинам все торжественные мероприятия прошли в формате онлайн. Но это уже день сегодняшний.

А для начала немного истории.

Заслуженная награда

Начнем с того, что вуз даже немного старше Сталинградского тракторного завода, для обеспечения кадрами которого Сталинградский тракторостроительный институт и создавался в далеком 1930 году. Причем тогда на его базе были созданы сразу два самостоя-тельных вуза: тракторостроительный и строительный, то есть мы уже тогда были вместе!

А затем была война, студенты и преподаватели героически сражались во время Сталинградской битвы, защищая город. Потом было послевоенное восстановление и возрождение города из руин и пепла. И судьбы двух вузов разошлись на несколько десятилетий.

Но сегодня два крупнейших в регионе университета технического профиля вновь объединились, дав жизнь опорному вузу Волгограда.

Свой юбилей ВолгГТУ встречает в статусе регионального опорного университета, который был получен в 2016 году по итогам успешной защиты своей программы развития в Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Во многом это стало возможным благодаря усилиям ректора техуниверситета того периода, академика РАН Владимира Ильича Лысака и президента вуза, академика РАН Ивана Александровича Новакова.

Напряженная работа всего коллектива опорного университета была направлена на то, чтобы регион динамично развивался, и громкие победы в науке ученых вуза не могли пройти незамеченными.

Накануне юбилея губернатор области Андрей Иванович Бочаров от имени всех жителей поздравил ветеранов, преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников ВолгГТУ с 90-летием со дня его основания. За значительный вклад в социально-экономическое развитие региона было принято решение о награждении трудового коллектива вуза медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» - ВолгГТУ стал первой юридической организацией субъекта, которая заслужила такую высокую награду Волгоградской области.

Эта награда говорит о доверии, которое власть оказывает коллективу вуза, но эта награда и ко многому обязывает. Понимая это, весь коллектив направляет усилия на то, чтобы опорный университет на самом деле был опорой для региона.

И это подтверждается делами.

Нам есть чем гордиться

В 2017 году вуз прошел отбор образовательных организаций высшего образования по созданию университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках реализации прио-ритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». Участвуя в данном проекте, ВолгГТУ ставит перед собой масштабную задачу по формированию в регионе крупнейшего университетского центра, центра инновационного, технологического и социального развития.

Ректор университета профессор Александр Валентинович Навроцкий. Фото: Архив ВолгГТУ.

Ныне действующий ректор университета профессор Александр Валентинович Навроцкий предложил целевую модель развития вуза до 2024 года на основе обеспечения связи фундаментальной науки и потребностей инновационной экономики и развития на этой основе собственных исследовательских и образовательных проектов. В связи с этим перед вузом стоят задачи сформировать пул стратегических партнеров, в который входят ведущие университеты страны, научные организации и предприятия реального сектора экономики. Кооперация и совместная деятельность с этими организациями позволит реализовать мероприятия в рамках национальных проектов «Наука», «Образование», «Цифровая экономика», «Рынок труда», «Жилье и городская среда», «Автодороги», «Производительность труда и поддержка занятости» и др.

Мировой уровень

Ученые опорного университета с гордостью говорят о многочисленных своих достижениях. И они имеют на это полное право, потому что одно из самых ярких достижений - это то, что ВолгГТУ является единственным университетом Волгоградской области, который входит в рейтинг лучших вузов мира - Times Higher Education (Великобритания). Кстати говоря, в этом престижнейшем мировом рейтинге всего лишь 39 высших учебных заведений России. В минувшем, 2019 году Волгоградский государственный технический университет вошел в этот рейтинг уже 3-й раз подряд! Вуз в списке лучших университетов мира 2020 года и также входит еще в несколько номинаций этого престижнейшего рейтинга. ВолгГТУ впервые в 2019 году вошел в рейтинг QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2020. В 2020 году вуз впервые вошел и в мировой рейтинг университетов RUR. У опорного университета достойные места и в национальных рейтингах. Вуз в 10 раз стал лучшей организацией региона в номинации «Наука».

Общий объем научных исследований ВолгГТУ в 2019 году составил почти 500 миллионов рублей; объем научно-исследовательских работ по заказам предприятий и организаций региона превысил 95 миллионов рублей, реализовано готовой наукоемкой продукции на сумму 240 миллионов рублей.

Более 50 предприятий и организаций региона только в 2019 году внедрили в производство технологии и материалы, разработанные учеными Волгоградского государственного технического университета.

Кроме того, ВолгГТУ - один из немногих отечественных вузов, имеющий свой технопарк - Волжский научно-технический комплекс. ВНТК совместно с Инжиниринговым центром «Полимерные композиционные материалы и технологии», созданным 5 лет назад, производят наукоемкую продукцию и успешно ее реализуют для промышленных гигантов страны.

Эти и другие достижения вуза высоко оценены не только на региональном, но и на федеральном уровне: в конце 2019 года Минобрнауки России присвоило ВолгГТУ первую категорию, в которую входят всего 32 вуза России, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. Научные результаты такой организации должны соответствовать мировому уровню, а материальная база должна располагать потенциалом для дальнейшего развития и улучшения научной деятельности.

Все это говорит о том, что коллективу вуза по плечу решение и других, не менее сложных и важных задач.

На благо региона

И все-таки опорный университет - это совместная работа ученых двух вузов.

Ученые Института архитектуры и строительства ВолгГТУ всегда готовы к решению задач любой сложности, которые ставят перед ними профильные комитеты и предприятия города и области.

Одна из таких задач - благоустройство. Свои идеи для преображения общественных пространств в малых городах и исторических поселениях Волгоградской области уже неоднократно представляли студенты и преподаватели ИАиС.

А еще главное - в создании условий для развития бизнеса. С этой целью в университете делается многое: от модернизации образовательного процесса, предусматривающего максимальное вовлечение обучающихся в проектную деятельность посредством соответствующей программы, до формирования региональной системы дополнительного обучения детей и подростков.

А еще напомним, что в сентябре 2019 года в Волгоградском государственном техническом университете открылась первая в регионе «Точка кипения», которую на сегодняшний день уже посетили более 10 тысяч человек!

В конце 2019 года в опорном университете открылся Центр прототипирования.

Открытие в Волгограде подобного Центра создает широкие возможности для раскрытия научно-производственного потенциала региона, это очень важный шаг в развитии всей экономики Волгоградской области.

Есть что предложить молодежи

Опорный университет уделяет большое внимание профориентационной работе с будущими абитуриентами. Ежегодно в вузе проводится большое количество мероприятий для школьников, выпускников колледжей и техникумов.

В 2020 году ВолгГТУ прием документов от абитуриентов был начат 19 июня. Особенностью приемной кампании этого года является прием документов с использованием только дистанционных технологий. ВолгГТУ предлагает абитуриентам сделать это через личный кабинет поступающего, в котором они смогут в удобной форме выбрать направления, прикрепить необходимые документы, отслеживать статус своего заявления. Такая форма очень удобна, поскольку не требует личного присутствия абитуриента. Единственное, что необходимо поступающему, это отслеживать свою позицию в рейтинге и не пропустить момент, когда необходимо будет подать согласие на зачисление.

Словом, Волгоградскому государственному техническому университету есть чем гордиться и есть куда двигаться вперед, есть что предложить молодежи для реализации всех своих талантов! Есть огромное количество важных, интересных и нужных для развития Волгоградской области задач, которые стоят перед коллективом вуза. Но нет никаких сомнений, что задачи все эти будут решены и опорный университет, являясь настоящей опорой региона, сделает все для того, чтобы Волгоградская область становилась год от года красивее, сильнее и лучше!

Нам уже 90 лет. Нам всего 90 лет. Все только начинается!

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