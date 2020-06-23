2020-06-23T12:38:35+03:00
Общество

Волгоград, Волжский и Камышин бьют рекорды: карта распространения коронавируса на 23 июня

На 23 июня 2020 большая часть из 104 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области из крупных городов [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день тесты на коронавирус делают около четырех тысяч волгоградцев.Каждый день тесты на коронавирус делают около четырех тысяч волгоградцев.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Лидеры по числу заболевших коронавирусом в Волгоградской области остаются неизменными. Волгоград, Волжский, Камышин и Михайловка вновь бьют рекорды по приросту зараженных. Из 104 новых случаев на 23 июня 48 снова зарегистрировано в Волгограде. Прибавку сразу в14 заболевших ковидом показал за сутки второй по величине город области – Волжский. И лишь на одного пациента меньше в Камышине – плюс 13 инфицированных. В Михайловке почти вдвое меньше – плюс 7 человек. Всего же география распространения коронавируса на 23 июня включает всего 13 районов Волгоградской области, зато цифры прироста значительные. Среди новых заболевших всего три ребенка, мало молодежи, зато 45 волгоградцев старше пятидесяти и 44 в возрасте от 30 до 49 лет. Из-за границы или других регионов страны заразу никто из них не привез. Все подхватили коронавирус либо от близких, либо в быту.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 23 июня 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 23 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, довольно большой прирост заболевших коронавирусом на 23 июня снова зафиксирован в Николаевском районе – плюс 6 случаев. Городищенский район Волгоградской области снизил темпы роста - всего 4 подтвержденных диагноза за последний день. В Среднеахтубинском районе списки пополнили трое новых заразившихся ковидом, в Урюпинском двое.

В остальных семи отметившихся в статистике по коронавирусу на сегодня районах Волгоградской области по одному новому заболевшему. Среди них приближающийся к сотне ковидных Иловлинский район и один из лидеров по числу зараженных Палласовский. А также перешагнувшие за полсотни случаев Ленинский, Суровикинский, Старополтавский и только достигший этой отметки Серафимовичский. Зафиксирован прирост в одного зараженного и в Ольховском районе – он входит в тройку территорий, где ковидных пациентов меньше всего в регионе.

По числу смертей от коронавируса неизменный лидер также Волгоград. К 23 июня здесь подтвердили уже девятую смерть из 34-х официально подтвержденных в регионе. Следом идут Николаевский район и Михайловка – по четыре случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волгоград, Волжский и Камышин бьют рекорды: карта распространения коронавируса на 23 июня
На 23 июня 2020 большая часть из 104 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области из крупных городов [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности]
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