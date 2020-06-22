2020-06-22T18:05:45+03:00
Здоровье

УЗИ без мужа и закрытые роддома: как приходится беременным в эпоху коронавируса

Корреспондент «Комсомолки» узнала, что изменилось для тех, кто ждет малыша в это сложное время
Екатерина МАЛИНИНА
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На УЗИ теперь будущим папам вход закрыт.На УЗИ теперь будущим папам вход закрыт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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-Мама, я хочу шесть братиков и одну сестренку, - последние несколько месяцев четырехлетний сын буквально осаждал своими предложениями по увеличению рождаемости в нашей семьей.

В итоге сошлись на одном братике. На новый год в качестве подарка преподнесла мужу тест с двумя полосками. Следующий подарок был уже от президента - он порадовал новостью об увеличении материнского капитала.

На учет встала в ту же консультацию, что и в первый раз: рядом с работой, но в двух районах от дома. Решила ничего не менять. С первым сыном все получилось отлично – пусть также будет и со вторым малышом. Все-таки проверенный доктор - это всегда хорошо. Мой врач один из самых опытных гинекологов, продолжает трудиться и на пенсии.

БОЛЬНИЧНЫЕ МАКАРОШКИ С ВОДОЙ ДЛЯ ИММУНИТЕТА БЕРЕМЕННЫХ

На первом же приеме медсестра попросила купить в ближайшем канцелярском магазине медкарту беременной. Денег на них то ли еще не успели выделить, то ли они уже закончились. Видимо, в ближайшем к больнице магазине офисных принадлежностей прекрасно знают нужды консультации, и я была далеко не первой и не последней. Но такие мелочи не способны были омрачить радость от осознания будущего события.

К этому времени уже поступали новости о странном вирусе, который поразил Китай и начала потихоньку распространяться по всему миру. Но это было слишком далеко. А вот что действительно выбивало из колеи – угроза выкидыша и перспектива снова оказаться в гинекологическом отделении 15-й больницы.

Ровно пять лет назад я здесь уже лежала с той же проблемой. Но разницу ощутила в первый же день. Нет, в палате были все те же старые деревянные окна, заколоченные на гвозди, забитая раковина и ужасная еда (слипшиеся макароны и жуткий суп на воде объясняли диетой для беременных,- что вполне допускаю). Но другая заведующая и другие врачи изменили отношение к пациенткам. Все процедуры делали бесплатно, уколы и системы купить не просили (в прошлый раз отправили в аптеку с кровотечением). Мой лечащий доктор подробно проводила обход, отвечала на все вопросы. Заведующая всегда была открыта для консультаций.

Уже тогда одной из тем для обсуждения в палате стал коронавирус. Теперь это было не где-то там далеко. В марте опасная зараза проникла в страну. Появились жуткие репортажи из Китая, видео из Италии, где бушевала эпидемия. ВОЗ признал вирус пандемией. Пришло понимание, что ситуация серьезная, и для россиян все только начинается. Женщины созванивались с мужьями, большинство из которых работали вахтами, и просили быть осторожней. То и дело возникали ожесточенные споры.

- Это не страшнее гриппа, придумали пандемию, чтобы заработать!

- Мир изменится, это страшная зараза, которая выкосит треть населения!

На первом скриннинге, который проходил в областной больнице, мне подтвердили, что ношу мальчишку. Три мужика в доме – это чудесно – решила я.

В МАСКЕ И СО СПИРТОМ

По врачам в местной поликлинике (это обязательная процедура для всех беременных) отправилась уже в маске и со спиртовым раствором в сумочке. Таких же, как я осторожных было немного, пару молодых пациентов. Бабушки почему-то не верили в пандемию, отказывались сидеть на самоизоляции и приходили в очередь обсудить цены в магазинах.

- Я перестройку пережила – какой мне вирус, - убеждала очередь пожилая пациентка.

Видимо, не очень верили в пандемию и в больнице. Обещанного отдельного входа для температурящих не было. Но даже если бы дверь появилась, общие узкие коридоры, вряд ли способны изолировать больных от здоровых. Кстати, в местной детской поликлинике все оборудовали и переоснастили сразу же.

Мне оставалось пройти ангиохирурга и стоматолога, когда волгоградские власти приняли решение об ограничительных мерах. К врачам было не попасть. Закрыли наш детский сад, работать отправили дистанционно. Началась самоизоляция.

НА ПРИЕМ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБУВИ

В консультацию теперь пускали в маске, перчатках после обработки обуви в специальной ванной с дезраствором. Температуру измеряли на входе. Обычные гинекологические приемы отменили. В коридорах ждали только беременные и экстренные. Прием анализов тоже ограничили. Но для будущих мам оставили все, как было. Акушерка выдала памятку: как уберечься от COVID-19.

Самоизоляция давалась очень тяжело. Из-за постоянного сидения отекали ноги, а холодильник за спиной добавлял лишние килограммы. Поход до ближайшего магазина – помогал очень мало. Работа с новостями по коронавирусу вызывала лишь стресс: постоянный страх попасть в статистику заболевших. Из лекарств для меня безвреден только парацетомол. И тот перепуганные волгоградцы начали сметать, как и полезную для беременных гречку.

Кстати, в самоизоляции был один плюс – необходим был минимум одежды. Хватало спортивной, а когда и она перестала налазить, воспользовалась интернет-магазином.

ВРАЧЕЙ СТАРШЕ 65 – В ОТПУСК

Во время планового визита в консультацию узнала, что моего врача и медсестру отправили в отпуск из-за коронавируса – оба в группе риска по возрасту. Пришлось поменять доктора. Он сходу выписал мне порцию витаминок: кальций, йод, фолиевую кислоту, железо. Только, конечно, не сообщил, что часть препаратов беременные имеют право получать бесплатно. Так что будьте умнее – требуйте рецепт.

Второй скрининг ожидали с волнением – мужу тоже хотелось увидеть малыша. Но карантин изменил и правила проведения УЗИ – перестали пускать сопровождающих. На входе в перинатальный центр проверили температуру, расспросили, была ли я за границей. Даже рассадили беременных в двух метрах друг от друга.

Кстати, работы у медиков перинатального центра с коронавирусом стало только больше. Ведь в городе перепрофилировали сразу несколько роддомов: №5 в Краснооктябрьском районе, № 1 в Тракторозаводском. Там теперь принимают только рожениц с коронавирусом или подозрением на него. А в других отменили партнерские роды и посещение родственников в платных палатах.

В каком роддоме рожать - вопрос на повестку дня пока даже не выношу. Потому что коронавирус в этот раз решает за нас. Из-за вспышек COVID-19 отправляют на карантин то одно, то другое отделение в разных больницах. Так что предугадать, что будет открыто – непросто.

СПРАВКА «КП»

На какие препараты беременным должны выписать бесплатный рецепт

фолиевая кислота, калия йодид, поливитамин, поливитамин+мультиминерал, железа (III) гидроксид полимальтозат, железа фумарат+фолиевая кислота, витамин E, кальция карбонат.

Как выбрать роддом

При наличии родового сертификата абсолютно здоровые беременные, не имеющие сопутствующей патологии, могут рожать в любом родильном доме, участвующем в реализации госпрограммы «Здоровье». В зависимости от диагнозов пациентов, в каждой конкретной ситуации врач женской консультации должен обговорить с женщиной место родоразрешения и выписать направление в роддом.

В настоящее время родильный дом ГУЗ «Клиническая больница №5» Краснооктябрьского района и ГУЗ «Родильный дом №1» Тракторозаводского района перепрофилированы. Остальные учреждения к Вашим услугам. На прошлой неделе в этих учреждениях ожидали родов 22 женщины с подозрением на коронавирус и 9 рожениц с положительным тестом на COVID-19.

Куда повезут вместо "ковидных" роддомов?

Женщин из Краснооктябрьского, Среднеахтубинского, Фроловского, Иловлинского районов планово госпитализируют в больницу №7, в областной перинатальный центр №2. Жительниц Тракторозаводского, Городищенского и Дубовского районов отвезут в роддом волжской городской больницы №3 и областной перинатальный центр №1 Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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