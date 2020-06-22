В лидерах по числу заболевших Волжский и Камышин: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 22 июня

Снова Волгоград среди первых по числу заболевших коронавирусом в регионе – плюс 48 новых случаев на 22 июня. Около пятидесяти заражений в городе-герое приносит каждый день. Всего же заразившихся ковидом в областном центре 2162 человека. Волжский все же обошел отметившиеся большими очагами заболеваемости районы и прочно закрепился на втором месте – плюс 10 случаев за сутки и почти четыреста инфицированных в целом. География распространения коронавируса на 22 июня также включает 18 районов Волгоградской области. В лидерах по суточному приросту заболевших на сегодня также отметились Среднеахтубинский район – плюс 10 случаев, и Камышин – плюс 9 заразившихся. По пять ковидных добавилось в Городищенском и Михайловском районах.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 22 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, еще по три ковидных пациента прибавилось к 22 июня в Дубовском и Ленинском районах. По два новых случая в Октябрьском, Котовском и Кумылженском. Близкие к Волгограду Иловлинский, Светлоярский и Калачевский районы зафиксировали прирост по одному заболевшему коронавирусом, также как и Клетский, Палласовский и Руднянский. По одному случаю и в Суровикинском, Старополтавском и Чернышковском районах.

Среди 108 новых заболевших коронавирусом никто не выезжал за пределы региона – уже с завтрашнего дня приезжие не должны будут высиживать на карантине положенные санитарными врачами 14 дней. В основном сейчас прирост дают семейные очаги заражения. 43 волгоградца подцепили ковид от близких, коллег и знакомых. Остальные обратились к медикам, почувствовав недомогание. Среди заразившихся пять детей, три подростка, два десятка молодых людей. Каждый третий заболевший – среднего возраста, а вот на долю волгоградцев от 50-ти и старше приходится 40% случаев.