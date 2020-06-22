2020-06-22T14:08:54+03:00
Общество

«Мы не герои, мы обычные люди»: врач и медсестра из Волгограда получили госнаграды за борьбу с коронавирусом

Президент наградил врача-пульмонолога больницы №4 и анестезиста реанимации больницы №5
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.Волгоградские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В День медика президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медработников орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за проявленные в борьбе с коронавирусом самоотверженность и профессионализм. Получили высокие награды и два медика из Волгограда: врач-пульмонолог больницы №4 Ольга Корнилова и медсестра-анестезист реанимации больницы №5 Алена Иванова. «Мы не герои, мы обычные люди, которые спасают жизни других людей. В любой момент мы тоже можем заболеть. Шанс заразиться у нас есть везде», - говорят получившие президентские награды женщины. Каждый день они работают в красной зоне и спасают жизни заболевших коронавирусом волгоградцев.

Больница №4 одной из первых в Волгограде подключилась к борьбе с коронавирусом в качестве пульмоцентра. Больница Ильича также в числе первых приняла инфицированных. Эти медики были первопроходцами, теперь они делятся опытом с коллегами из других ковидных госпиталей.

- Мы сейчас работаем в очень сложной ситуации, - признается Ольга Корнилова, которая уже 12 лет в медицине. - Работа стала тяжелее – сейчас мы надеваем защитные костюмы, чтобы не заразиться. В них летом не очень комфортно. Но нам приятно, что мы помогаем людям выздороветь и в дальнейшем прожить долгую жизнь.

Алена Иванова в реанимации работает давно. Сейчас помогает самым тяжелым пациентам самого «тяжелого» ковидного госпиталя.

Волгоградские медики получили высокие награды.Екатерина СИМОХИНА

- Сейчас [с коронавирусом] сложнее стало работать в отделении реанимации, - говорит она, - У нас самые тяжелые больные, но мы справляемся с ситуацией и стараемся поддержать больных, чтобы все было на позитиве, сейчас это самое главное в нашей жизни.

Работу в красной ковидной зоне женщины не воспринимают как подвиг. Но прекрасно понимают, что каждый день рискуют заразиться сами и заразить своих близких.

- Живу с семьей, у меня маленький ребенок. Я от них не отделяюсь, но стараюсь следить за собой, чтобы родных не заразить, - рассказывает о себе медсестра. – В то же время много родных у меня работает в медицине. Так что мы можем заразиться и в кругу семьи от ближайших родственников, и на улице.

Отмеченные высокими наградами медики просят: не лечитесь сами. При первых же симптомах коронавируса вызывайте врача, скорую. По словам замглавы облздрава Николая Алимова, больше половины всех пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, поздно обратились за медицинской помощью. Коронавирус опасен тем, что вызванная им пневмония развивается молниеносно. Но при своевременном обращении лечится также, как и обычная.

- Пройдет пик, но нужно будет еще какое-то время носить маску, мыть руки. Заболевание такое, что мы не знаем, когда и как это закончится, - говорят медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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