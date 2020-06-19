2020-06-19T12:06:42+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%

Число открытых в ВТБ новых депозитов в мае выросло на 40% по сравнению с апрелем и составило более 160 тыс штук
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Объем размещенных только новыми клиентами вкладов вырос по сравнению с апрелем на 73% – до 32 млрд рублей. При этом 85% всех средств клиенты вносили в российской валюте.

«Несмотря на «короткий» месяц с большим количеством нерабочих дней общий объем размещенных средств на срочных вкладах составил более 180 млрд рублей – это на 25% больше, чем в апреле. Таким образом, мы можем говорить о возвращении спроса на сберегательные продукты на уровень до пандемии. На это повлияло частичное открытие офисов и ослабление ограничений по самоизоляции в ряде регионов. Но в продолжение тенденции, начавшейся в апреле, вкладчики по-прежнему предпочитали держать деньги «под рукой» – на более коротких рублевых депозитах», – говорит Мария Воронина, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

В мае также на 20% увеличился объем средств, которые клиенты ВТБ переразместили на рублевых вкладах банка, по сравнению с мартом и апрелем. «Все эти цифры могут говорить о том, что клиенты постепенно возвращаются к более активному сберегательному поведению», - отмечает Мария Воронина.

Более 70% всех депозитов в мае было открыто онлайн, хотя часть клиентов продолжали обращаться в дежурные отделения банка. Активнее всего это делали жители столичного региона – Москвы и области, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Самарская и Тульская области. На эти пять регионов пришлось порядка 45% всех открытых в отделениях депозитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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