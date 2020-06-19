SKODA KODIAQ - автомобиль на все случаи жизни!

Этот мощный и комфортный автомобиль прекрасно чувствует себя в городе и на оживленной трассе, а при необходимости, и на бездорожье. Его уважают ценители больших и быстрых машин, любители дальних экстремальных путешествий, поклонники недорогих современных авто. А еще его называют лучшим современным автомобилем для всей семьи. И все это - ŠKODA KODIAQ[1].

ŠKODA KODIAQ – автомобиль не совсем для городского дорожного «паркета». Как и мощный, максимально выносливый медведь-кодиак из суровой Аляски, машина идеальна для сложных условий России и обладает всеми достоинствами внедорожника. Поэтому те, кто выбирает внедорожные возможности и универсальность по адекватной цене, останавливаются на KODIAQ. А те, кто его уже купил, готовы поменять его только на новый KODIAQ!

ŠKODA KODIAQ: АВТОМОБИЛЬ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!

Семиместный внедорожник ŠKODA KODIAQ был запущен в серийное производство в 2016 году, а в середине 2017 года уже адаптированная к российским дорожным и климатическим условиям машина начала собираться на российских конвейерах в трех комплектациях Active[2], Ambition[3] и Style[4]. Изначально автомобиль был задуман, как машина для поездок на работу и выездов на природу всей семьей, но оказался настолько удачным конструктивно, что пришелся по вкусу и любителям дальних путешествий в экстремальных условиях.

Основные характеристики ŠKODA KODIAQ

Автомобиль, названный в честь гигантского североамериканского медведя-кодиака, действительно оказался мощным, динамичным, неприхотливым и «лаконично суровым» внешне, но одновременно - умным, безопасным, комфортным в дальних путешествиях и адекватным по цене.

Внедорожник сконструирован на универсальной модульной платформе Volkswagen MQB[5], достаточно габаритен (4.697х1882 мм при колесной базе 2791 мм), но визуально компактен и на удивление легок — снаряженная масса максимальной комплектации составляет не более 1.760 кг. Радует солидный клиренс — 188 мм, который существенно расширяет «внедорожную» проходимость авто и позволяет без проблем преодолевать глубокую дорожную колею, что важно в российских реалиях.

На отечественном рынке ŠKODA KODIAQ представлен с пятью модификациями двигателей — бензиновыми 1.4 TSI[6] на 125 и 150 лошадиных сил с турбонаддувом, турбобензиновым 2.0 TSI (180 л.с.) и дизельным турбированным 2.0 TDI[7] на 150 и 190 «лошадей». Двигатели устанавливаются на трансмиссии переднеприводного и полноприводного (Haldex[8]-муфта) типа и комплектуются 6-ступенчатой «механикой» или 6/7-ступенчатым DSG[9] с мокрым сцеплением.

Предложенная чешскими конструкторами комплектация обеспечивает разгон внедорожника до «сотни» за 7.8 — 10.7 секунды (что неплохо для большой и тяжелой машины), крейсерскую скорость до 190-210 км/час при расходе топлива 4.9-7.1 литр, в зависимости от выбранного цикла. Такая динамика и экономия для большой машины — находка для любого водителя, отправляющегося на работу, путешествующего по загородной местности или выехавшего на море всей семьей.

Для ŠKODA KODIAQ любая дорога не представляет проблемы: независимая пружинная подвеска с несколькими режимами дорожного сцепления (Normal[10], Comfort[11], Sport[12]), покрышки R17-18, регулируемый электроусилитель руля и вентилируемые дисковые тормоза позволяют быстро адаптировать автомобиль к любому типу дорожного покрытия и стилю езды.

Машина идет плавно и легко, мгновенно реагирует на поворот руля, исключительно маневренна и проходима для своих габаритов, не создает проблем на узких городских улицах, в оживленном дорожном потоке на трассе и в условиях бездорожья.

Функциональность

Даже минимальная комплектация ŠKODA KODIAQ – это современный высокотехнологичный комплекс интеллектуальных решений, обеспечивающих максимальный комфорт управления машиной. Из наиболее важных:

В продвинутых комплектациях внедорожника присутствует также дистанционное управление рядом параметров авто (в том числе, удаленный запуск/отключение двигателя), система считывания дорожных знаков и разметки, контроль маневрирования с прицепом. Даже не опытный водитель при таком количеством «умных» опций, будет чувствовать себя на дороге вполне уверенно.

Системы безопасности

Безопасности чехи уделяют традиционно много внимания, и модульная платформа MQB[5] создана с учетом создания максимального уровня защиты водителя и пассажиров. Отдельное внимание уделено инновационной конструкции кузова с несколькими зонами деформации — при ДТП детали кузова «складываются» так, чтобы максимально поглотить энергию удара и защитить людей в салоне и основные системы и узлы машины от травм. При этом зона пассажирского салона сконструирована жестко и деформироваться не должна.

В ŠKODA KODIAQ также имеются автоматически срабатывающие 9 подушек и шторок безопасности, ортопедические пружинящие кресла с анатомическими подголовниками, трехточечные ремни безопасности, крепления ISOFIX[15] для детского кресла спереди/сзади.

Немалая часть электронной «начинки» автомобиля также работает на безопасность. Эти и система курсовой устойчивости на дороге, контроль дистанции Front Assist[16], индикация незакрытых дверей и непристегнутых ремней, индикатор давления воздуха в шинах и т.д.

Отдельная тема — система освещения Light Assistant[17] с использованием светодиодных ламп, фар и противотуманных фонарей, которая подключена к датчикам света/дождя и автоматически подстраивается к погодным условиям, уровню освещенности и режиму движения (дневной свет/ночной свет, подсветка на поворотах Corner[18], парковка, посадка в авто, увеличение яркости при резком ухудшении освещенности дороги и т.д.).

Важно! Большинство функциональных опций и система безопасности ŠKODA KODIAQ традиционно для современных чешских авто синхронизированы и связаны в единый электронный комплекс управления, обеспечивающий максимально эффективную работу автомобиля и комфорт поездки.

На сегодняшний день ŠKODA KODIAQ – одна из наиболее защищенных и безопасных машин на российских дорогах. Это важно в условиях городского маневрирования и загородного экстрима, и отличная альтернатива минивенам в качестве автомобиля для всей семьи.

Комфорт салона

Салон автомобиля — максимально просторен, удобен для пассажиров любого возраста и стильно минималистичен. Внутри три ряда передвигаемых кресел (можно сдвинуть на 18-20 см) - человеку с ростом выше 190 см не будет тесно, а дети в дальней поездке не будут уставать от замкнутого пространства.

Фото: Волга-Раст.

Традиционная для всех марок авто чешского бренда система Simply Clever[23], которая предполагает рациональное, удобное и безопасное для пассажиров размещение вещей в салоне, в ŠKODA KODIAQ, разумеется, также представлена. Полезность ее присутствия вы сможете оценить, когда отправитесь семьей из 4-6 человек на природу или на море.

Вам понравится управление багажной дверью движением ноги, багажник на 720 литров, куда можно загрузить бесчисленное множество нужных вещей и одежды (кстати машина без усилий может перевозить габаритные грузы до 650 кг), многочисленные вместительные ниши для вещей спереди и в боковых дверях, обеденные столики в спинках кресел, и подставки для напитков, дверные пепельницы, подставки-держатели для гаджетов, скребок для счищения льда, фирменные зонты в торцах передних дверей и т.д.

Фото: Волга-Раст.

Найти недостатки в ŠKODA KODIAQ сложно. Это неудивительно — машине неоднократно присваивали 5 звезд из 5 возможных по версии автожурналов «What Car»[24] и «Auto Express»[25] за надежность, безопасность, уровень оснащения, комфорт управления, универсальность, практичность и адекватную стоимость. Она хороша в городе, за городом, на экстремальном бездорожье, в горах, на морском побережье, дальних путешествиях.

В салонах официального дилера ŠKODA — компании «Волга-Раст-Октава» в Волгограде автомобиль ŠKODA KODIAQ можно приобрести от 1 583 000 рублей с возможностью существенно сэкономить на акционных программах. Записаться на тест-драйв можно по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

Перевод:

[1] KODIAQ - (англ.) Кодиак

[2]Active - (англ.) Эктив

[3]Ambition - (англ.) Амбишн

[4] Style - (англ.) Стайл

[5]MQB - (нем. Modularer Querbaukasten, сокращённо MQB, транслитерация МКьюБ) одна из платформ концерна Volkswagen

[6] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[7] TDI - (англ. Turbocharged Direct Injection сокращенно TDI, транслитерация ТДАй) дизельные двигатели с турбонаддувом, которые имеют прямой впрыск топлива

[8] Haldex - (англ.) Халдекс

[9] DCG - (англ. Direct-Shift Gearbox, сокращенно DCG, транслитерация ДСДжи), полуавтоматическая коробка передач

[10] Normal - (англ.) Нормал

[11] Comfort - (англ.) Комфорт

[12] Sport - (англ.) Спорт

[13] Area View - (англ.) Ареа Вью

[14] Maxi Dot - (англ.) Макси Дот

[15] ISOFIX - (англ.) Изофикс

[16] Front Assist - (англ.) Фронт Ассист

[17] Light Assistant - (англ.) Лайт Ассистант

[18] Corner - (англ.) Корнер

[19] Columbus - (англ.) Коламбас

[20] Google Street View - (англ.) Гугл Стрит Вью

[21] Bluetooth - (англ.) Блютуз

[22] LED - (англ.) ЛЭД

[23] Simply Clever - (англ.) Симпли Клевер

[24] What Car - (англ.) Вот Кар

[25] Auto Express - (англ.) Авто Экспресс

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