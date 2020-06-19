Волгоградский целебный источник может исчезнуть из-за ремонта трассы

«Не дадим отобрать у жителей Волгоградской области и всей России уникальное место! Спасём сероводородный источник №6

в Иловлинском районе!» - петиция с такими громкими призывами появилась в сети 18 июня. За сутки она набрала уже сотни подписей. Волгоградцы, которые хоть раз были на этом источнике, не понаслышке знают о его уникальных целебных свойствах. Сюда приезжали со всей округи и бесплатно принимали лечебные ванны. Кто же его хочет уничтожить? И почему вокруг него разгорелся такой скандал?

ИСТОЧНИК ВСТАЛ НА ПУТИ «БЕТОНКИ»

Этот сероводородный источник был открыт в 1959 году. И сразу по округе понеслась молва о его уникальных целебных свойствах. Как гласит заключение Пятигорского научно-исследовательского института курортологии Минздрава РФ, ванны в этом источнике помогают бороться с болезнями сердца, сосудов, нервными расстройствами, гинекологическими болезнями и заболеваниями ЖКТ. Приём воды внутрь также лечит от целого комплекса болезней. Сюда потянулась вереница людей.

«В 2013 году источник взяли «на поруки» местные предприниматели. Они построили здесь зимние купальни и бассейн, а чтобы содержать это все (источник, к слову до сих пор остается открытым для всех и бесплатным) построили рядом придорожный сервис. Но вскоре регион может лишиться бесплатной здравницы. А все из-за так называемой «бетонки», которую строит ФКУ Упрдор Москва-Волгоград», - говорится в петиции.

В чем суть? Упрдор ведет на данном участке реконструкцию московской трассы. И в проектной документации с новой магистрали не предусмотрен съезд к источнику. А значит, путь к нему будет закрыт.

«Дорожники перекладывают расходы по обустройству дороги от трассы к источнику на предпринимателей. Но они и так вложили собственные средства в благоустройство совершенно безвозмездно. Построить дорогу малому бизнесу не под силу – речь идет о сумме в несколько миллионов рублей. Если не вмешаются региональные власти, то Волгоградская область, да и другие регионы, лишатся уникального места. Источник окажется отрезанным от дороги, поскольку съехать с «бетонки» к нему будет невозможно из-за разницы в высоте дорожного полотна. Закроются придорожный сервис и ярмарка, которая обеспечивала работой десятки жителей Иловлинского района», - поясняют суть проблемы авторы петиции.

НЕТ ДОРОГИ – НЕТ СЪЕЗДА С ТРАССЫ

У ФКУ Упрдор Москва-Волгоград своя правда на этот счет. Дело в том, что дороги, ведущей к источнику и придорожному сервису, не существует на карте. Ее нет на балансе администрации Иловлинского района и в реестре муниципального имущества. Поэтому ее и не могли учесть при проектировании дорожных работ на московской трассе.

«В 2004 году ФКУ Упрдор Москва-Волгоград выдал владельцу придорожного сервиса технические условия, согласно которым собственник обязывался обустроить съезд переходно-скоростными полосами в соответствии со СНиП 2.05.02-85. Его предупреждали, что в случае реконструкции трассы может быть ограничен доступ к сервису из-за устройства откосов обочин. Но эти предупреждения были проигнорированы… ФКУ Упрдор Москва-Волгоград не несет ответственности по возмещению материальных затрат и убытков владельцу объектов. Выполнение работ по реконструкции рассматриваемого примыкания, в соответствии с законодательством РФ, является безусловной обязанностью владельца объектов сервиса», - поясняют в дорожной организации.

Работы Упрдора финансируются из федерального бюджета и за любое нецелевое использование этих денег предприятие и его руководителя могут оштрафовать (для справки: штраф на юридических лиц — от 5 до 25% суммы средств, полученных из бюджета РФ, использованных не по целевому назначению).

При этом дорожники успокаивают волгоградцев: пока данный съезд из схемы реконструкции не исключен и в настоящее время подъезд к объектам сервиса и источнику открыт.

Но все же ключевой слово в этом предложении «пока». Ждем развязку.