ВИУ РАНХиГС предоставит 10 грантов на обучение детей медиков

День медицинского работника, который в нашей стране отмечают 21 июня, - это лишний повод сказать «спасибо» всем тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Во время пандемии коронавируса благодарность имеет особое звучание. В преддверии приемной кампании ректор РАНХиГС Владимир Мау объявил о решении предоставить за счет внебюджетных средств Академии 350 грантов на обучение детям медработников, которые непосредственно сталкиваются с коронавирусной инфекцией. Участвует в этом проекте и Волгоградский кампус Президентской Академии - институт предоставит десять грантов на обучение детей работающих на «передовой» волгоградских медиков. Это дань уважения к их труду и путевка в жизнь для их самых дорогих людей.

Мы пообщались с одной из семей-претендентов на грант. Никольские – самая обычная волгоградская семья – мама, папа, сын. Светлана Ивановна более 20 лет в медицине, работает в городской клинической больнице №1 в Кировском районе Волгограда, которую сейчас перепрофилировали в ковидный госпиталь. Сначала была медсестрой, в последние годы трудится рентген-лаборантом. Глава семьи получил юридическое образование, работает в силовых структурах. Сын Александр в этом году оканчивает школу.

Каждый день Светлана Никольская работает в «красной» зоне. Противочумный костюм - то еще удовольствие, особенно в волгоградскую жару. Но и он не гарантирует безопасность на сто процентов. Поэтому обычная жизнь и личные контакты сведены к минимуму.

Каждый день Светлана Никольская работает в «красной» зоне. Фото: личный архив.

- Нет, героем, я себя не считаю. Это моя работа. Когда я шла в профессию, я знала, что меня будут ждать трудности, - признается Светлана. - И в этой ситуации мы отдаем все силы, профессионализм и умение борьбе с пандемией. Наша цель - спасать людей, помогать им. А моя семья только поддерживает меня и верит в то, что все обойдется.

А сама Светлана верит в сына.

- Александр – целеустремленный, дисциплинированный и принципиальный. При этом обладает адекватным уровнем самооценки, что положительно сказывается на его успеваемости в школе. Он участвует в олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровня, занимает призовые места, - с гордостью рассказывает мать о сыне. - Хватает времени и на бассейн, спортзал. Это его одно из главных увлечений.

Александр в этом году оканчивает школу. Фото: личный архив.

Ну а главная цель на данный момент, как и у большинства выпускников, - успешно сдать экзамены и поступить в вуз. Для себя он выделил одну специальность - государственное и муниципальное управление. В ВИУ РАНХиГС это одно из топовых направлений подготовки.

- В институте учатся многие мои друзья и знакомые, думаю, что этот вуз поможет осуществить все мои заветные желания, - считает Александр.

Родители полностью поддерживают стремления сына. А гранты, которые предоставляет вуз на бесплатное обучение детям работающих с коронавирусом медиков, могут оказаться хорошим подспорьем. Конкурс и проходной балл на этой специальности довольно высок.

ЧТО ДАЕТ ГРАНТ?

Гранты, позволяющие бесплатно получить высшее образование, будут финансироваться филиалом из собственных средств, и предоставляться на все программы бакалавриата и специалитета. Это значит, что 10 ребят смогут поступить на любой из факультетов ВИУ РАНХиГС – государственного и муниципального управления, экономики или юридический. Вуз берет на себя все расходы по их обучению.

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ?

Основанием для получения гранта является документ, подтверждающий, что один из родителей является медработником и непосредственно работает с COVID-19 в бригадах «скорой помощи» или в стационарах. Кроме того, у претендующего на получение гранта абитуриента сумма баллов по трем предметам ЕГЭ должна быть не менее 210 (в том числе баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно). Грант предоставляется на весь период обучения.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ?

Лица, претендующие на получение гранта по дополнительному основанию, предоставляют помимо документов, указанных в пункте 7 Положения о грантах на обучение ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного приказом от 18.06.2018 № 02-606 (далее – Положение о грантах), следующие документы:

- копию свидетельства о рождении;

- копию справки с места работы родителя, подтверждающую его непосредственное участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

ВАЖНО!

Получить консультацию можно в приемной комиссии по телефону: (8442) 24-17-43.

Порядок предоставления грантов и информация для абитуриентов - на официальном сайте ВИУ РАНХиГС.

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