ВТБ Private banking: у российского рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления

Каждый подобный бизнес-диалог собирает около 5000 VIP-клиентов, что позволяет усиливать коммуникации в период ограниченного общения в офисах банка и представлять актуальные инвестиционные стратегии. В результате этого и запуска индивидуальной модели продаж инвестиционный портфель ВТБ Private Banking показал беспрецедентный рост за последние месяцы, вырос на треть и превысил 800 млрд рублей.

На прошедшем мероприятии было отмечено, что на рынке акций США продолжается ралли, индекс S&P500 практически отыграл все потери марта и находится на уровнях, близких к историческому максимуму. В то же время российский рынок пока отстает от общей динамики. Индекс РТС все еще на четверть ниже показателей уровня начала года. Такое отставание в совокупности с высокой дивидендной доходностью российских бумаг делает их очень привлекательными в сравнении с иностранными инструментами.

«Курс рубля восстановился на росте стоимости нефти и остается относительно стабильным. В базовом сценарии мы прогнозируем что среднегодовая цена нефти останется примерно на текущих уровнях – 41-42 доллара за баррель. Рынок стал более сбалансированным на фоне ожиданий восстановления экономик. По рублю мы прогнозируем среднегодовой курс в 71-72 рубля за доллар», - отметил управляющий директор по инвестиционному бизнесу ВТБ Private Banking Евгений Береснев.

По прогнозам экспертов ВТБ, индекс Мосбиржи по итогам года покажет рост. Отставание в динамике от американского рынка объясняется выходом инвесторов с развивающихся рынков в целом и беспрецедентными мерами по стабилизации фондового рынка в США. При этом российский рынок показывает опережающую динамику в сравнении со многими развивающимися рынками, такими как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, ЮАР. Прогнозируется, что российский рынок продолжит рост благодаря восстановлению цен на нефть, которое происходит быстрее, чем это прогнозировалось в марте. Этому также способствует то, что потребительский спрос восстанавливается достаточно быстрыми темпами. Китай уже практически вышел на уровни, которые были до пандемии. До конца года ожидается возвращение к балансу на рынке нефти.

«Это поддерживает котировки нефтяных компаний, однако эти бумаги не являются нашими фаворитами. Из данного сектора мы выделяем акции Лукойла и Татнефти. Они имеют минимальный долг и выплачивают практически 100 процентов прибыли в виде дивидендов, что при цене на нефть в 45 долларов за баррель дает дивидендную доходность в районе 8% годовых», - подчеркнул Андрей Килин, старший портфельный управляющий ВТБ Капитал Инвестиции.

Было отмечено, что реальный сектор в меньшей степени пострадал от пандемии, чем в секторе услуг. Ожидается, что он также быстрее вернется в фазу роста. Поддержку строительному сектору будут оказывать низкие процентные ставки по ипотеке. Также оптимистично аналитики ВТБ смотрят на интернет-сектор, продовольственный ритейл, телекоммуникации. В целом по базовому сценарию ожидается, что снижение ВВП составит порядка 4% по итогам этого года, уже в будущем году прогнозируется рост порядка 3%.

Говоря о консервативных инструментах инвестиций, эксперты ВТБ отметили, что доходность по ОФЗ по коротким бумагам находятся в диапазоне 4,5% - 5,5% годовых в зависимости от срока погашения.

«Можно сказать, что рынок уже заложил снижение ключевой ставки до уровня 4,5%, рынок всегда старается действовать на опережение. То, что длинные бумаги предоставляют большую доходность примерно на один процент, также соответствует нормальной ситуации на рынке. Потенциал роста стоимости бумаг остается, особенно, если будет дальнейшее снижение ключевой ставки до 4%. Интереснее выглядят корпоративные бумаги хорошего качества (первый эшелон). Здесь еще можно найти бумаги с доходностью чуть выше 6% с погашением до 5-6 лет. Например, такие эмитенты, как Газпром, РЖД, МТС. Если смотреть на бумаги второго и третьего эшелона, нам больше всего нравятся бумаги из сектора девелопмента. Но при составлении такого портфеля следует внимательно отнестись к рискам при выборе бумаг», - отметил Евгений Коровин, руководитель департамента инвестиционного консультирования ВТБ Капитал Инвестиции.

«Наша цель - предложить клиентам самые выгодные решения по инвестированию для сохранения и приумножения капиталов в текущей конъюнктуре рынка. Неслучайно благодаря развитию таких услуг как «advisory», при которой Вы сами принимаете решение, опираясь на своевременную и комплексную аналитику нашего финансового советника, и «инвестиционный check-up», предполагающей полную экспертизу Вашего портфеля с привлечением ресурсов Группы ВТБ, наши клиенты смогли заработать на высокой волатильности рынков. Инвестиционные идеи, лежащие в основе данных продуктов, проходят тщательную селекцию и калибровку совместными силами команды Private Banking и ВТБ Капитала», - отметил Евгений Береснев.

Сейчас ВТБ очень активно развивает свою продуктовую линейку консервативных инструментов, выпуская инвестиционные облигации. Такие бумаги пользуются высоким спросом: продукт дает возможность получить повышенную в сравнении со ставками по депозитам обусловленную доходность, не рискуя при этом собственным капиталом. Погашение облигаций по истечении срока обращения происходит по номиналу. В прошлом году ВТБ разместил пять выпусков таких бондов на сумму 5 млрд руб. В этом году каждые две-три недели размещаются новые выпуски.

Справка:

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению банковским капиталом и обслуживанию VIP клиентов банка и членов их семей. Клиентам доступны широкий ассортимент банковских и небанковский продуктов предлагаемых на индивидуальных условиях. Private Banking ВТБ обеспечивает уникальные условия доступа к современным инструментам управления активами, эксклюзивным продуктам, в том числе нефинансового характера. Family office ВТБ в структуре подразделения оказывает услуги по налоговому и юридическому сопровождению деятельности клиентов.