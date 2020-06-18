Голосуем за лучший проект

«Котельниково – Земля Героев» продолжает деятельность по развитию культурно-исторического потенциала Котельниковского муниципального района.

Этот проект развития бренда территории котельниковцы реализуют с 2019 года. С тех пор жители достигли значительных успехов. Все о развитии бренда территории «Котельниково – Земля Героев» теперь можно узнать на сайте https://zemlyageroev.ru

Сейчас в городе Котельниково работают над созданием новой площадки для культурных активностей. Парк Героев задуман как место, в котором посредством архитектурных, ландшафтных, дизайнерских решений будут отражены преемственность поколений героев котельниковской земли, перспективы дальнейшего развития территории.

По идее создателей Парк Героев станет средоточием культурной жизни города, в которой, с началом реализации проекта развития бренда «Котельниково – Земля Героев» произошли позитивные изменения.

В Котельниково прошел интеллектуальный турнир с участием Александра Друзя - магистра и трёхкратного чемпиона мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?» Концерты для котельниковцев и гостей города дают Стас Пьеха и другие звезды российской эстрады. Вызов спортсменам и атлетам страны шлет кроссфит «Шахтерская соль».

Научные и творческие фестивали для детей и молодежи, проводимые в Котельниково, помогают юным котельниковцам проявить и развить свои исследовательские и художественные таланты.

Фото: ЕвроХим.

Прямо сейчас в самом разгаре конкурс для учащейся молодежи. Студенты Института строительства и архитектуры Волгоградского государственного технического университета создали 17 проектов, в которых отразили свое видение преемственности поколений Котельниковской Земли Героев. В разработке концепций принимали участие учащиеся кафедры урбанистики и теории архитектуры, кафедры архитектуры зданий и сооружений факультета архитектуры и градостроительного развития.

Фото: ЕвроХим.

Проекты загружены на портал «Котельниково – Земля Героев». Предлагаем всем проголосовать за проект, в котором наиболее полно отражены идеи Парка Героев. Организаторы конкурса просят проявить понимание - выполненные с использованием специальных программ, эскизы довольно тяжелые, и для их загрузки потребуется некоторое время.

Фото: ЕвроХим.

По итогам голосования будут выбраны лучшие проекты, которые получат практическую реализацию в новом культурно-историческом центре «Котельниково – Земли Героев»