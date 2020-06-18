Новый пакет цифровых сервисов «Ростелекома» повысит эффективность рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами

Причем любую из трех услуг можно подключить как отдельно, так и в любых сочетаниях с двумя другими, в зависимости от потребностей и формата бизнеса заказчиков. На первом этапе сервисы доступны в ряде крупных городов (1) России.

Коллтрекинг — инструмент аналитики эффективности рекламных кампаний, поможет определить наиболее успешные источники продвижения, правильно определить приоритеты и соответствующим образом распределить рекламный бюджет.

Лид — услуга по размещению на сайте форм взаимодействия с посетителями для оформления заявки, заказа обратного звонка, показа персонального предложения.

Чат — дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут позвонить оператору. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и даст возможность оперативно ответить на все вопросы клиентов, повысить их лояльность и увеличить конверсию продажи.

Действующие или новые клиенты виртуальной АТС от «Ростелекома» получат преимущество при использовании коллтрекинга — все вызовы, переадресованные на номера виртуальной АТС «Ростелекома», будут бесплатными.

«“Ростелеком” постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов. Реализация услуг для интернет маркетинга стала еще одним важным шагом в расширении спектра возможностей, предоставляемых нашим клиентам для развития бизнеса», — сказал директор проектов корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Александр Шляхтов.

«В новом мире, когда возможности прямого взаимодействия сильно ограничены, на первый план выходит необходимость выстраивания онлайн-коммуникаций с потребителем. Все, кто до этого существовал исключительно в мире офлайн, сегодня осваивают интернет-пространство, и здесь наши новые продукты открывают для бизнеса широкие перспективы», — добавила директор проектов блока технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Мария Белова.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Реклама.

(1) Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Челябинск