2020-06-18T10:59:50+03:00
Общество

Новый пакет цифровых сервисов «Ростелекома» повысит эффективность рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами

«Ростелеком» запустил пакет цифровых сервисов для повышения эффективности рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами в digital-маркетинге
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

Причем любую из трех услуг можно подключить как отдельно, так и в любых сочетаниях с двумя другими, в зависимости от потребностей и формата бизнеса заказчиков. На первом этапе сервисы доступны в ряде крупных городов (1) России.

Коллтрекинг — инструмент аналитики эффективности рекламных кампаний, поможет определить наиболее успешные источники продвижения, правильно определить приоритеты и соответствующим образом распределить рекламный бюджет.

Лид — услуга по размещению на сайте форм взаимодействия с посетителями для оформления заявки, заказа обратного звонка, показа персонального предложения.

Чат — дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут позвонить оператору. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и даст возможность оперативно ответить на все вопросы клиентов, повысить их лояльность и увеличить конверсию продажи.

Действующие или новые клиенты виртуальной АТС от «Ростелекома» получат преимущество при использовании коллтрекинга — все вызовы, переадресованные на номера виртуальной АТС «Ростелекома», будут бесплатными.

«“Ростелеком” постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов. Реализация услуг для интернет маркетинга стала еще одним важным шагом в расширении спектра возможностей, предоставляемых нашим клиентам для развития бизнеса», — сказал директор проектов корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Александр Шляхтов.

«В новом мире, когда возможности прямого взаимодействия сильно ограничены, на первый план выходит необходимость выстраивания онлайн-коммуникаций с потребителем. Все, кто до этого существовал исключительно в мире офлайн, сегодня осваивают интернет-пространство, и здесь наши новые продукты открывают для бизнеса широкие перспективы», — добавила директор проектов блока технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Мария Белова.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Реклама.

(1) Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Челябинск

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде транспорт в выходные будет работать с 6 утра до 9 вечера без перерыва
Депутат Облдумы Борис Коротков заболел коронавирусом
«Ротор» покинул защитник Виталий Денисов
Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области вернули в прокуратуру
В Волгограде умерла ведущая актриса ТЮЗа – Елена Ефимовская
Доступ к БК-31 на набережной Волгограда откроют в день ВМФ
В Волгограде уже почти две тысячи зараженных коронавирусом
Обед на переменке: под Волгоградом школьники бегали домой покушать
В Волгограде новые льготы получили владельцы ТРЦ и перевозчики
Волгоградцу дали 11 лет колонии строго режима за наркотики ювелирку
Командующий парадом проедет по Волгограду на переделанной под кабриолет «Волге»
Акция «Завтра была война» в Волгограде пройдет без горожан и гостей
Полиция поймала водителя, сбившего пенсионера в Волжском
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 109 заболевших
На украшение площади в Волгограде к параду Победы потратят два миллиона рублей
Полиция разыскивает водителя, сбившего в Волжском пенсионера на тротуаре
Военные и МЧС продезинфицировали Мамаев курган в Волгограде
Под Волгоградом ищут 72-летнего рыбака со шрамом на лбу
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 18 июня: еще два человека умерли от COVID-19
Волгоградцу, продававшему спред под видом сливочного масла, дали год колонии
В двух больницах Волгограда монтируют новые томографы
Авиапарад репетируют: 18 и 20 июня над Волгоградом будут летать «СУшки»
Еще молодая женщина и дедушка: подробности об умерших волгоградцах с COVID-19
Волгоградские ученые придумали нанотехнологию, как улучшить качество нашего асфальта
В Волгограде три подростка угнали за день две машины
За сутки в Волгоградской области коронавирус обнаружили у 8 детей
В Волгограде общественный транспорт будет ходить дольше
Ногой в дверь: волгоградец устроил дебош в детской инфекционной больнице