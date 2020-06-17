С днем медицинского работника: «Спасибо за благородный труд!»

В этом году Волгоградскому государственному медицинскому университету исполняется 85 лет. За это время ВолгГМУ подготовил более 40 тысяч специалистов, большая часть из них – медицинские работники, которые работают в сфере здравоохранения Волгоградской области. Немало наших выпускников выполняют свой профессиональный долг и в других регионах нашей необъятной родины, почти 4,5 тысячи дипломированных специалистов трудится в зарубежных государствах. Сегодня и многие наши студенты работают в клиниках региона на должностях среднего медицинского персонала, уже начав свой путь в профессии.

Накануне дня медицинского работника от всей души поздравляю с профессиональным праздником своих коллег – всех тех, кто сегодня честно и добросовестно выполняет свою миссию, спасая жизни и здоровье больных!

Врачи и медицинские сестры, фельдшеры и санитары всегда готовы прийти на помощь, порой жертвуя своим свободным временем и личными делами, ведь быть медицинским работником – это жить особой жизнью – во благо здоровья человека. Многие медики в этом году отмечают свой профессиональный праздник на посту, понимая свою значимость и востребованность. Они там, где они больше всего нужны.

Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за ваш благородный труд!

От всей души желаю вам с достоинством реализовывать поставленные задачи, с легкостью достигать намеченных целей! Профессиональных Вам успехов, достижений и роста, верных решений и благодарных пациентов, отменного здоровья, счастья и благополучия!

Владимир Шкарин, ректор ВолгГМУ, Отличник здравоохранения

Главный корпус ВолгГМУ: Волгоград, площадь Павших борцов, дом 1 . Фото: ВолгГМУ.

Волгоградский медуниверситет приглашает абитуриентов 2020 года

Способность к сопереживанию и сочувствию, стремление помогать и отдавать, умение мобилизовать свои силы и быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях, готовность много работать и брать на себя ответственность, наконец, глубокое осознание ценности человеческой жизни и здоровья – с такими навыками и желанием их развивать ждут абитуриентов в одном из лучших вузов России – в Волгоградском государственном медицинском университете.

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