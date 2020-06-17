2020-06-17T14:16:55+03:00
Общество

Безопасность всегда в тренде

Охрана труда и промышленная безопасность под особым вниманием молодежи «ЕвроХим-ВолгаКалия»
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината при поддержке коллег из Управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии, а также при содействии руководителей предприятия регулярно организуют и проводят профилактические акции, направленные на предупреждение несчастных случаев и травм на производстве, напоминающие о важности превентивных мер безопасности.

Корпуса сильвинитовой обогатительной фабрики, подземные сооружения рудника оснащены мощным и высокопроизводительным оборудованием. Безусловно, первичный и все последующие инструктажи, обучение и экзамены по технике безопасности и охране труда проходит каждый, без исключения, сотрудник предприятия – ведь в противном случае на промплощадку просто нельзя попасть. Но, к сожалению, всех случайностей предусмотреть нельзя. Как же узнать, что это место может быть небезопасно для нахождения?

С таким вопросом обратились молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» к своей коллеге - молодому специалисту Татьяне Табаковой, которая работает в Управлении промышленной безопасности. Татьяна организовала для своих друзей мини-курс по охране труда «Предпосылки опасности».

Во время этого занятия молодые специалисты узнали, что для идентификации опасных и вредных производственных факторов применяются различные методы – анализ ситуации, исходя из вопроса «Что будет, если...?», анализ опасности и работоспособности, анализ вида и последствий отказов, анализ «дерева отказов», анализ «дерева событий» и другие способы оценки обстоятельств.

Вооружившись теоретическими знаниями, ребята перешли к практике и провели идентификацию опасностей, представленных на фотографиях.

Завершился семинар интересной игрой, конечно же, на тему охраны труда.

Такие курсы, пусть даже короткие, невероятно важны для каждого молодого специалиста. Ведь самая большая ценность «ЕвроХим-ВолгаКалия» - это здоровье и жизни людей. И Гремячинский ГОК и в дальнейшем продолжит поощрять увлечение своей молодежи темой безопасного производства, направлять все силы и ресурсы для укрепления и развития самого важного и значимого направления своей деятельности – охраны труда и промышленной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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