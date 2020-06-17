2020-06-17T09:08:56+03:00
Общество

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (КВИ) темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи (МП), недопустимости отказа в ее оказании актуальны для всех и каждого
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Генеральный директор Капитал МС Н. И. Гришина. Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».Генеральный директор Капитал МС Н. И. Гришина. Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».
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Страховая медицинская организация (СМО) ООО «Капитал Медицинское Страхование» (Капитал МС, прежнее наименование РГС-Медицина) в этой непростой ситуа-ции просит всех в первую очередь максимально бережно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. И просит ознакомиться с важной информацией об особенностях оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС и особенностях базовой программы ОМС в период угрозы распространения КВИ.

Коронавирусная инфекция (КВИ) достаточно новая, опыт работы с КВИ в нашей стране, как и во всем мире, пока небольшой. Именно поэтому в соответствии с приказом Минздрава РФ для быстрого обучения медработников всех регионов тактике диа- гностики и лечения КВИ созданы федеральные дистанционные консультативные центры (ФДКЦ) анестезиологии и реанимации по вопросам диагностики и лечения COVID-19 и пневмоний. Такие центры созданы отдельно для взрослых, для детей, для беременных, также определен единый номер кол-центра всех ФДКЦ - 8-800-200-46-46 и определены показания для проведения телемедицинских консультаций (ТМК) в данных центрах. В субъектах РФ идет процесс создания и региональных центров.

Работа скорой медицинской помощи (СМП) в условиях распространения КВИ организована с приоритетом оказания медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска. К таким группам относятся лица в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины.

Работа поликлиник в настоящее время также организована с приоритетом оказания пациентам с симптомами ОРВИ медпомощи на дому.

Медработники должны быть в обязательном порядке обеспечены не только средствами индивидуальной защиты, но и пульсоксиметрами для своевременного выявления признаков дыхательной недостаточности у заболевших.

Пациенты с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией подлежат обязательной госпитализации.

Биологический материал от пациентов при подозрении на КВИ (мазки из носо - и ротоглотки) должен передаваться в специальные лаборатории, анализы на КВИ по медицинским показаниям должны быть бесплатными.

В настоящее время поликлиники приостановили оказание плановой медицинской помощи - проведение профосмотров и диспансеризации, плановой стоматологической помощи, также возможны переносы сроков оказания стационарной медицинской помощи в плановой форме, в том числе в условиях дневного стационара.

Исключение составляют онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Пациентам с данными заболеваниями медпомощь оказывается в полном объеме.

Данная помощь оказывается как в поликлиниках, так и в стационарах, в т. ч. в плановой форме, и включает в себя профилактику (диспансерное наблюдение), диагностику, лечение и реабилитацию.

Обращаем внимание читателей на то, что отказы в оказании плановой госпитализации или оказании иной помощи при отсутствии у пациентов тестов на КВИ незаконны.

Информация о том, что участились случаи отказа людям с хроническими заболеваниями в госпитализации из-за отсутствия у них результатов таких тестов, о том, что в ряде регио-нов гражданам, которые не входят в группу риска или не имеют симптомов ОРВИ, предлагают сделать тесты на COVID-19 только на платной основе под предлогом того, что эти исследования не покрываются территориальной программой госгарантий, поступила из Всероссийского союза пациентов в Федеральный фонд ОМС.

Эксперты фонда назвали данные отказы необоснованными и заявили о недопустимости требовать от пациен- тов результатов исследований на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи.

В заявлении ФОМС говорится, что для плановой госпитализации пациен- та требование результатов тестов на COVID-19 не предусмотрено ни временным порядком организации работы медицинских организаций (утвержден приказом Минздрава России № 198н от 19 марта 2020 года), ни временными методическими рекомендациями по лечению COVID-19.

В разрешении таких ситуаций готовы оказать поддержку и оперативно прийти на помощь страховые представители компании Капитал МС.

Напоминаем, что согласно статье 32 ФЗ № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан РФ» плановая медицинская помощь - это помощь, которая оказывается при проведении профмероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной МП, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Если Вы считаете, что Вам необоснованно отказано в госпитализации или в другой медицинской помощи, что ее неоказание может повлечь за собой ухудшение состояния вашего здоровья, и если вы при этом не решаетесь обратиться к администрации медицинской организации или обратились, но безрезультатно, то рекомендуем незамедлительно обратиться в контакт-центр компании для получения достоверной информации и принятия оперативных мер по организации оказания вам медицинской помощи. По вашему обращению будет в оперативном режиме проведена экспертная оценка сложившейся ситуации, Вам и/или Вашим близким обязательно окажут содействие в разрешении создавшейся ситуации.

На территории Волгоградской области продолжает работать контакт-центр филиала компании ООО «Капитал Медицинское Страхование», также круглосуточно работает федеральная «горячая линия» компании по вопросам ОМС 8-800-100-81-02 (звонки по России бесплатные).

По этим номерам страховые представители продолжают оказывать гражданам консультативную помощь по всем вопросам, связанным с ОМС и оказанием бесплатной медицинской помощи, в т. ч. по КВИ. Страховые представители продолжают оказывать помощь и в организации оказания медицинской помощи, разъясняют особенности работы медучреждений в новых условиях, продолжают проводить экспертные мероприятия по обращениям граждан, связанным с отказом в оказании или некачественным оказанием медицинской помощи, в т. ч. необоснованным взиманием денежных средств за ее предоставление.

В целях минимизации рисков заражения КВИ рекомендуем оформлять все ваши обращения письменно или устно по телефону, используя следующие каналы:

- почта России (адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30а);

- эл. почта Volgograd@kapmed.ru;

- через рубрику «задать вопрос» на сайте www.kapmed.ru.

Телефоны Капитал МС по вопросам оказания/неоказания, сроков оказания бесплатной МП, урегулирования жалоб в досудебном порядке, в том числе за пределами территории страхования, указаны выше.

Благодарим за доверие, которое вы оказываете нам, и желаем пройти через все трудности с минимальными потерями.

Ваша компания Капитал Медицинс-кое Страхование.

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Каждый год в третье воскресенье июня звучат поздравления с Днем медицинского работника. Эти поздравления для людей, профессия которых необходима каждому из нас, профессия которых - лечить болезни, спасать жизни, дарить радость и надежду. К тем, кто умел врачевать, с уважением и почтением относились в любые времена, ведь доверяют им самое дорогое - здоровье.

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Руководство страховой медицинской организации «Капитал МС» и коллектив ее Волгоградского филиала поздравляют медицинских работников с профессиональным праздником и желают мужества и терпения в это непростое для всех время! Пусть благодарность каждого человека приносит вам удовольствие и счастье. Ведь эта профессия важна для каждого из нас как воздух. Без медиков нет будущего. Живите счастливо и делайте счастливыми каждого из нас! С праздником!

Генеральный директор Капитал МС Н. И. Гришина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (КВИ) темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи (МП), недопустимости отказа в ее оказании актуальны для всех и каждого
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