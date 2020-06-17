У нас все получится!

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что система ОМС в России в период пандемии коронавируса не дала сбоя, как это было в некоторых других странах.

«ТФОМС Волгоградской области» осуществляет важные мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19. Были внесены изменения в Тарифное соглашение на 2020 год, касающиеся увеличения подушевого норматива финансирования медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет перераспределения средств ОМС, выделенных на проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Сумма финансовых средств, направленных на мероприятия по борьбе с COVID-19, составила 1,3 миллиарда рублей.

Были утверждены тарифы на оплату стационарной медицинской помощи, оказанной пациентам с коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19: при лечении пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19 легкой степени тяжести, тариф увеличен в 1,5 - 2 раза в сравнении с ранее установленным тарифом для лечения пневмонии; при лечении пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени тариф увеличен в 2 - 3 раза и при тяжелых случаях лечения составляет 255 тыс. рублей. Кроме того, установлены дополнительные тарифы на оплату тестирования пациентов из групп риска на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В преддверии профессио-нального праздника дня медицинского работника мы выражаем огромную признательность, уважение и благодарность всем работникам системы здравоохранения: докторам, фельдшерам, медицинским сестрам, санитаркам, водителям скорой медицинской помощи, которые испытывают физические, эмоциональные нагрузки, спасают человеческие жизни, забыв про сон, отдых, личные интересы, исполняя свой профессиональный долг. Поздравляем также сотрудников СМО, которые в меру своих профессиональных обязанностей улучшают качество оказания медицинской помощи. Вместе, сообща мы справимся со всеми трудностями. Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем вам трудовых успехов, здоровья, счастья, благополучия и удачи. Наша земля легендарная, она научила нас побеждать!