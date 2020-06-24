Лучшие фото с парада Победы в Волгограде

Сегодня, 24 июня, в Волгограде состоялся долгожданный парад Победы. Долгожданный, потому что 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Пусть и не 9 мая, коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в жизнь волгоградцев, но не менее торжественный. На площади Павших Борцов собрались самые почетные гости – ветераны.

Волонтеры провожают ветеранов на трибуну. Площадь в ожидании парада Победы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Я рад и счастлив. Я сейчас одинок. Супругу потерял, она дитя Сталинграда. Но нужно сохранять память о Победе, я согласен с президентом Владимиром Путиным. В своей трехкомнатной квартире сделал музей, приглашаю молодежь, в том числе и из детдома, - рассказал 96-летний Хамзя Ибрагимович Гафуров, ветеран, участник ВОВ и Сталинградской битвы

Военный оркестр после команды начинает играть марши. Парад начинается.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Военные готовились к параду почти месяц. Да, погода выдалась жаркая, много репетировали в самое пекло, но все это ради ветеранов, ради памяти о Победе, ради их подвига.

Почетные гости принимают поздравления.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для ветеранов построили временную трибуну.

Популярный ведущий Андрей Малахов с волгоградскими регулировщицами. Такое фото есть и президента Владимира Путина.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские девушки - красавицы!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ура, ура ура!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сводный взвод барабанщиков марширует по площади.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рота почетного караула Волгограда. Они круглосуточно несут службу на Мамаевом кургане.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Танки Т-90 - огневая мощь армии во время войны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Эти вертолеты могли пробить бронированную технику противника. Сегодня они не демонстрируют свои возможности, а участвуют а параде на небе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ