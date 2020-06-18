Не так страшен экзамен, как неизвестность и неопределенность: волгоградские выпускники о подготовке к ЕГЭ

Итак, уже точно известно, что июль у выпускников 2020 года начнется со сдачи ЕГЭ. 17 июня появилось утвержденное Минпросвещением и Рособрнадзором расписание для тех, кому баллы за единый государственный нужны для поступления в вуз. 3 июля сядут за парты те, кто выбрал географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля отвели под русский язык. 10 июля ребята пишут профильную математику. 13 июля — историю и физику. 16 июля – день сдачи экзамена по обществознанию и химии. 20 июля придут на пункты сдачи ЕГЭ те, кому нужна биология и письменная часть по иностранным языкам. Устную часть по иностранным языкам сдают 22 и 23 июля. Есть и пара резервных дней – 24 и 25 июля. У школьников осталось немного времени, чтобы подтянуть знания.

Конечно, еще некоторое время назад, толкаясь в очередях, закупая продукты к Новогоднему столу, никто не мог подумать, что через пару месяцев нам придется соблюдать «социальную дистанцию». Самоизоляция «строгого режима» обрушилась на нас неожиданно и лишь недавно перешла в стадию «принятие». А планировать что-то более, чем на неделю, невозможно. Но поступать в университет все равно придется рано или поздно, поэтому школьники так или иначе в последнее время были заняты подготовкой к госэкзамену. А мы у них узнали, как они с этим справились на самоизоляции.

ВЫПУСКНОЙ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Ребята продолжили оттачивать свои знания, вот только формат обучения пришлось изменить. Часть выпускников перевели занятия с репетиторами в онлайн.

- Мы в условиях самоизоляции готовились к ЕГЭ с репетитором и с помощью интернет ресурсов, ничего сложного, – делится волгоградка Юлия, у которой сын заканчивает школу в этом году.

Данный формат пришелся по вкусу не многим, да и количество часов пришлось снизить.

- Все-таки более привычно посещать репетиторов вживую, общение легче даётся, и как-то более понятно, нежели дистанционно, рассказывает одиннадцатиклассник Махамед.

Другие решили в таких условиях готовиться к Единому государственному экзамену самостоятельно, с помощью онлайн площадок, видеороликов и методических пособий.

- Яготовлюсь к ЕГЭ по материалам из интернета, составляю справочники, пишу все на листах, так материл лучше запомнить, признается еще один выпускник этого года Арсений.

Ульяна показала продвинутый уровень подготовки. Многие вообще не поймут, о чем говорит девушка.

- Полтора года ходила к репетитору по биологии. Позже перешла на вебинары онлайн-школы Умскул. По обществознанию и профильной математике занималась в онлайн школе PARTA с начала года. Сейчас взяла небольшой курс по русскому языку, - говорит выпускница.

Решение о проведении единого государственного экзамена только для тех, кто собирается в ВУЗы, выпускники и их родители встретили с радостью.

- Я должна была сдавать русский, обществознание, историю и базовую математику. Рада, что не нужно будет сдавать базу, хоть это и легко, но все же экзамен - это стресс. Рада, что нужно будет на один стресс меньше, - облегченно вздыхает Варвара. - С введением самоизоляции появилось больше времени на подготовку, но сама ситуация очень стрессовая, неизвестность и отсутствие конкретики пугает даже больше, чем экзамен.

- Еще точно не известно, но, скорее всего, мы будем писать в своей школе (для меня это хорошо, так спокойнее). Еще говорят, что будем сидеть через парты, с масками и антисептиками. Я считаю, что в масках будет очень жарко, а все остальное меня не заботит, говорит ученица 11 класса Виктория.

Чтобы не заразить детей, на экзамен обещают пускать только после измерения температуры. Главное, чтобы она не повысилась от стресса.

ПРАЗДНИК В ЗУМЕ

С выпускными еще больше неопределенности. Прощаться со школой федеральные власти предлагают в онлайн формате, местные власти пока молчат. Но если всеобщую самоизоляцию в регионе отменят с 23 июля, ребята смогут хотя бы отпраздновать получение аттестатов на свежем воздухе. Банкетные залы в ресторанах не разрешили открывать как минимум до 14 июля.

Некоторые выпускники успели купить выпускные наряды. Во многих школах отменяются или переносятся фото и видеосъемки. Если платье или костюм может пригодиться, то как быть без памятного диска с записью своих одноклассников? Как можно остаться без записи веселого выпускного вечера? Как же без первого рассвета уже во взрослой жизни?

- Впервые выпускной мы начали обсуждать весной 2019 года, у нас был много вариантов, мы выбрали ДК ВГС, забронировали его ещё в декабре 2019 года. Там мы планировали провести церемонию вручения аттестатов. Ограниченные самоизоляцией, мы ещё в апреле сразу отменили бронь ДК ВГС, нам вернули деньги. Также мы в апреле позвонили в кафе и спросили, возможно ли отменить мероприятие с возвратом денег. Нам сказали, что решат этот вопрос, но ответа до сих пор нет. Мы отменяем выпускной и вручение аттестатов, на данный момент мы больше ничего не планируем. Нам очень грустно и печально, что выпускного не будет, но мы планируем своими силами отметить этот праздник, – грустит Арсений, как и все выпускники этого года.

- Нам просто сказали, что выпускного не будет и всё. В кафе сказали, что отдадут нам наши взносы. Про получение аттестатов рассказали, что будут запускать по два человека в класс - меня и моих родителей. После мы все выйдем на улицу в масках, фотографируемся и идём домой, предполагает Ангелина.

Будем надеяться, что вскоре в регионе нормализуется эпидемиологическая обстановка и выпускники смогут насладиться заслуженным праздником после успешно сданных экзаменов в конце июля. Одиннадцатиклассникам и их родителям остаётся только сопереживать и наедятся, что им хватит сил всё преодолеть.