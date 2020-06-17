2020-06-17T17:54:37+03:00
Общество

Полчища саранчи атаковали волгоградские поля

В отдельных районах Волгоградской области из-за итальянского пруса ввели режим повышенной готовности, для борьбы с вредителями привлекают авиацию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области на борьбу с прожорливыми вредителями бросили все силы.В Волгоградской области на борьбу с прожорливыми вредителями бросили все силы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Еще осенью 2019 года специалисты волгоградского отделения Россельхозцентра предупреждали, что на полях в регионе зафиксировано множество кубышек саранчи и что летом из них вылупятся полчища вредителей. Поэтому обрабатывать опасные участки начали еще до того, как эти «проглоты» встали на крыло. Как сообщают в администрации региона, к 17 июня 2020 года от итальянского пруса успели обработать 21 тысячу гектаров — около 70% от запланированного объема. Но все же нашествия саранчи избежать не удалось.

Фермер из Камышинского района на днях выложил видео, где сотни тысяч этих вредителей атаковали его арбузные поля. Саранча съедает все на своем пути.

Саранча атаковала волгоградские поля.Подсмотрено.Камышин ВК : https://vk.com/kamyshinvideo Подсмотрено.Камышин ОК: https://ok.ru/podkam Подсмотрено. Камышин в Инстаграм: https://www.instagram.com/podkam777/

В тоже время в администрации Волгоградской области уверяют, что в Камышинском районе от саранчи обработали уже 90% от запланированных объемов территорий. Намного сложнее ситуация в трех районах Заволжья — Ленинском, Среднеахтубинском и Быковском. На данный момент там уже обработали 75% «зараженных» участков. В части других районов продолжается точечная работа.

- Для борьбы с вредителями привлекают авиацию, наземные установки «ГАРД», а также штанговые опрыскиватели — это позволяет выбрать оптимальный режим обработки в зависимости от параметров мест концентрации итальянского пруса, - отмечают в региональном комитете сельского хозяйства. - В зону обработки включают не только земли сельхозназначения, но и граничащие с ними участки — оперативно реагировать на ситуацию и обеспечивать постоянное взаимодействие всех заинтересованных структур позволяет введенный в отдельных муниципальных образованиях режим повышенной готовности.

Чиновники уверяют, что сил и средств для противостояния нашествию саранчи в регионе достаточно, запас препаратов имеется.

- Сельхозтоваропроизводители, которые будут участвовать в этой работе, смогут компенсировать до 99% расходов — средства в областном бюджете предусмотрены, - уточняют в администрации региона.

Завершить обработку полей от саранчи обещают к следующей неделе. Но продолжат мониторить ситуацию.

- При необходимости регион готов нарастить площади обработки, а также принять действенные меры в случае распространения взрослых особей саранчи с сопредельных территорий, - говорят власть имущие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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