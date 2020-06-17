2020-06-17T17:02:40+03:00
Телевизор

У нас всегда слезы, мы же девочки: «Сборная моделей» из Волгограда борется за победу в «Детском КВН»

Накануне телеэфира на СТС мы пообщались с юными звездами и их наставником
Анастасия КротАнастасия Гойдина
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Девочки очень ранимые. Фото из архива "Сборной моделей".Девочки очень ранимые. Фото из архива "Сборной моделей".
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В эфире телеканала СТС с 15 июня выходит новая версия юмористического шоу талантов — «Детский КВН». Это телевизионная игра, в которой ребята в возрасте от 4 до 16 лет будут соревноваться в остроумии, находчивости и, конечно же, чувстве юмора. Впервые в истории игры не будут выставляться оценки. В финале каждого выпуска жюри, в составе которого известные артисты и звезды Высшей лиги КВН, будут выбирать две лучшие команды, которые смогут пройти в следующий этап.

Нам выпала уникальная возможность не только весело провести время за просмотром передачи, но и поддержать Волгоградскую команду. Журналисты издания «Комсомольская правда» взяли интервью у юных звезд и их наставника, узнали историю создания и детали работы детской команды КВН «Сборная Моделей».

В ГОД ПО ШЕСТЬ ГОРОДОВ

- Идея создать детскую команду КВН пришла в 2018 году. Я работал с детьми, готовил их к конкурсу «Маленькая мисс Россия». Алиса Рамазанова, капитан нашей команды, стала маленькой мисс России в 2017 году. Основная концепция - у каждой участницы должен быть свой образ. Но, на самом деле, это обманка такая, в команде не все модели. – Рассказывает наставник Волгоградской команды КВН Ниджат Ахмедов. – До карантина нас было одиннадцать, сейчас мы усилились и взяли в команду ещё двух девочек, близняшек, они пойдут с нами в новый сезон.

Девочки со своим наставником Ниджатом Ахмедовым. Фото из архива "Сборной моделей".

Девочки со своим наставником Ниджатом Ахмедовым. Фото из архива "Сборной моделей".

Команда КВН «Сборная Моделей» прошла долгий и плодотворный путь прежде, чем попала в эфир передачи «Детский КВН». Участницы под руководством своего наставника стали чемпионами первой Межрегиональной лиги в республике Дагестан. Выигрывали в Осетии, Владикавказе, Ростове, Чечне, Москве, Самаре. Стали чемпионами в кубке юнармейской лиги КВН. Руководитель команды Ниджат Ахмедов рассказал, что в год со своими воспитанницами объезжает около шести городов, в месяц играют по две игры.

Несмотря на всероссийский успех команды, стать её участником достаточно просто. Ниджат Ахмедов уверен, что попытать удачу и попасть в команду может любой. Как правило, новых участников, приводят родители. Также дети спрашивают в школе, нет ли желающих поиграть в КВН. Например, Арину Шойко пригласила мама мальчика из школы, который раньше играл в команде.

#МЫЖЕДЕВОЧКИ

Помимо побед и ярких впечатлений на пути юных участниц команды, конечно, возникают различные трудности.

- Финансовые это всегда, это мы не отрицаем, а вот трудности, наверное, в первую очередь с девочками, когда у них что-то не получается сказать, выучить слово какое-нибудь. Или мы поедем в какой-нибудь город, у них там есть населённый пункт, а мы его не знаем (например, в Чечню). Шутка про населённый пункт, а у нас не получается проговорить - слёзы, у нас всегда слёзы, мы же девочки. Они у нас ранимые… - не скрывает руководитель команды Ниджат Ахмедов. Случаются и курьезные случаи, которые потом по-доброму вспоминают в команде.

- Это было самым страшным, - рассказывает Ниджат Ахмедов, - за час до игры (мы ездили в Осетию), на генеральной репетиции. У каждой девочки есть ленточка, на которой, как у настоящей мисс, что-то написано, например, мисс грация, мисс позитив. И вот, я смотрю на Лену - она плачет, зареванная стоит, у неё опухает лицо до такой степени, как будто осы покусали, и я говорю: «Лена, что случилось?» Она отвечает, что у неё нет булавки (чтобы прикрепить ленту). Я думаю, это, наверное, прикол какой-то. Ну, не может человек плакать из-за какой-то булавки, так расстроиться... Мы выигрываем игру, она подходит ко мне и говорит: «Знаете почему я плакала? Как сказала бабушка, если мы выиграем в Осетии, то к нам придут и заберут у нас кубок». После этого мы выиграли Дагестан, Чечню и ничего у нас не отобрали.

На самом деле, в "Сборной моделей" не все модели. Фото из архива "Сборной моделей".

На самом деле, в "Сборной моделей" не все модели. Фото из архива "Сборной моделей".

КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ СТРАХ СЦЕНЫ

Мы также поговорили с участницами команды «Сборная Моделей» и спросили, чем так привлекает КВН и как им удается победить волнение.

- Мне всегда нравилось стоять на сцене перед публикой, мне это дает энергию, то есть я получаю кайф от этого. Я иногда смотрела КВН и какие-то юмористические шоу, мне это нравилось, я хотела также, – признается капитан команды Алиса Рамазанова. - Мне больше всего нравится само выступление, потому что понимаешь то, что публика смотрит на тебя и ты ловишь кайф от выступления.

- Мне с первого раза очень понравилось, но я стеснительная. Ты стоишь за кулисами, тебя всю трясёт, потому что тебе страшно. Выходишь на сцену, и просто понимаешь, что зрители смотрят на тебя, аплодируют — это незабываемые эмоции. В команде девочки и помогут, и поддержат, тут родная семья, так сказать, – поделилась Арина Шойко.

- Мне вообще нравится весь этот процесс, как мы репетируем, потому что репетировать прикольно. Особенно мне нравится выступать. Когда ты стоишь за кулисами, у тебя нервы, ты боишься сделать что-то не так, потом ты выходишь на сцену и понимаешь, что тебя любят зрители, они тебя ждут и что всё будет хорошо. Когда ты уверен, что всё хорошо скажешь - ты всё хорошо скажешь, потому что неуверенность - самый главный враг сцены, - авторитетно заявляет Лена.

Несмотря на то, что девочки часто посещают другие города, учеба остается на первом месте. Было и такое, когда они могли не поехать на игру, чтобы исправить оценки.

Команда «Сборная Моделей» и их руководитель Ниджат Ахмедов хотят пожелать ребятам, мечтающим начать играть в КВН, всегда идти к своей цели, трудиться, не стесняться. Нужно иметь бешеное желание, нельзя опускать руки, и тогда все обязательно получится.

НЕ ПРОПУСТИ!

Поддержать юных волгоградок вы сможете во время эфира передачи «Детский КВН» на телеканале СТС 18 июня в 9:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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