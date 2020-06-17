2020-06-17T15:07:57+03:00
Общество

Волгоград и Волжский бьют рекорды: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 17 июня

На 17 июня 2020 в Волгоградской области 104 новых заболевших коронавирусом [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день в регионе прибавляется стабильно более сотни новых заразившихся коронавирусом.Каждый день в регионе прибавляется стабильно более сотни новых заразившихся коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Волгоград и Волжский продолжают бить своеобразные рекорды по числу заболевших коронавирусом, хотя в целом по Волгоградской области прирост «застыл» на цифрах чуть за сотню пациентов в день. На 17 июня из 104 новых зараженных 39 человек приходится на областной центр и 18 случаев зарегистрировали в Волжском. Из районов в лидерах на этот раз Городищенский – сразу плюс семь новых заболевших, и Котельниковский – плюс 5 ковидных пациентов. В целом география распространения коронавируса в Волгоградской области на 17 июня включает помимо главных городов 18 районов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, по четыре заболевших коронавирусом на сегодня прибавили Камышинский, Ленинский и Среднеахтубинский районы Волгоградской области. По три случая ковида также в трех районах: Иловлинском, Октябрьском и Суровикинском. И сразу четыре района показали суточную прибавку в два зараженных COVID-19 – Киквидзенский и Котовский, Чернышковский и Фроловский. Еще шесть районов пополнили статистику одним новым заболевшим. Среди них Быковский и Дубовский, Калачевский и Светлоярский, а также лидеры по общему числу заразившихся коронавирусом в регионе Николаевский и Урюпинский.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 17 июня 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 17 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На сегодняшний день Волгоград по числу ковидных жителей стремительно приближается к двум тысячам человек, область вот-вот перешагнет пятитысячный рубеж. Волжский, Урюпинск и Камышин ведут счет заболевшим за три сотни, в Михайловке их уже 206, еще в пяти районах более сотни заразившихся. При этом в Руднянском районе пополнили статистику коронавирусных всего лишь семь человек.

По числу смертей первый также Волгоград – в областном центре уже семь умерших пациентов с коронавирусом. По четыре летальных исхода в Николаевском районе и Михайловском, три в Волжском и два в Быковском районе. Два смертельных исхода подтвердили в последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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