2020-06-17T10:13:07+03:00
Общество

В Волгограде открыли уникальный реабилитационный центр для онкопациентов

Строительство нового онкоцентра вышло на финальный этап
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде будет онкоцентр - один из лучших в стране.В Волгограде будет онкоцентр - один из лучших в стране.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Спортзал с самыми современными тренажерами, массажный кабинет, уникальная беговая дорожка… И речь идет вовсе не о новом фитнес-центре, это все теперь имеется в новом реабилитационном центре при областной онкологии. В 2018-м году здесь заработал корпус на первом этаже, сегодня реабилитационный центр готов полностью, а строительство всего онкоцентра вышло на завершающую стадию.

Медики не нарадуются уникальным аппаратам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Медики не нарадуются уникальным аппаратам.Фото: Екатерина СИМОХИНА

9 этажей лечебного корпуса и 7 этажей поликлиники уже построили, осталось застеклить витражи, облицовать фасад, выполнить планировку территории и благоустройство. Всеми работами занимается знакомый волгоградцам подрядчик - компания "Приволжтрансстрой".

Самые дорогие работы еще впереди. Пока освоили 35% средств, самое дорогое - оборудование. В новом онкоцентре будут использовать самые передовые технологии для лечения раковых больных. Здесь будет современная диагностическая база, реанимация и хирургическое отделение.

Старый онкоцентр оснащают современным оборудованием. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Старый онкоцентр оснащают современным оборудованием.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В действующем корпусе онкодиспансера несмотря на пандемию продолжают обследование и лечение больных. А на 9 этаже завершают ремонт операционного блока. К концу августа он будет готов.

Ремонтируют оперблок. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ремонтируют оперблок.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Операционные позволяют проводить сложные и длительные операции, которые длятся больше 10 часов. Здесь у нас будет телемедицина, возможность связываться с ведущими клиникам и транслировать операцию в зал - это такая обучающая функция, - рассказывает главный врач онкодиспансера Надежда Коваленко.

Оборудование для реабилитации онкобольных. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Оборудование для реабилитации онкобольных.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рядом сегодня открывается реабилитационный центр. Первый этаж начал работу еще в 2018 году. До этого пациенты онкодиспансера вообще не имели возможности проходить реабилитацию. За два года реабилитацию здесь прошли более 3 тысяч пациентов.

Такого ремонта и оборудования нет ни в одном салоне и фитнес-центре Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Такого ремонта и оборудования нет ни в одном салоне и фитнес-центре Волгограда.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Параллельно шел ремонт на втором этаже центра. Уже закупили и установили новое оборудование. Теперь реабилитационные возможности центра расширились: больше пациентов смогут здесь восстановиться после операций, химиотерапии и лучевой терапии.

Это не частный фитнес-центр, это зал в новом реабилитационном центре. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это не частный фитнес-центр, это зал в новом реабилитационном центре.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Здесь имеется и зал лечебной физкультуры, и аппарат для лечения электростатическим полем, психолог, электросон, аппарат лимфопрессотерапии, светолечение, релаксация, кислородный коктейль, магнитотерапия, лазеротерапия, криосауна. А еще ванны, тренажёры для укрепления мышц и развития суставов после операции, и психологическое восстановление, нормализация эмоционального фона. Такого реабилитационного центра нет во всей России.

Здесь есть все для реабилитации онкопациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Здесь есть все для реабилитации онкопациентов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы хотим, чтобы наши жители не ехали лечиться за границу, а могли получить высококлассную помощь здесь. Это не коммерческий объект, реабилитацию можно получить по полису ОМС совершенно бесплатно. Здесь собраны лучшие европейские и мировые практики, - говорит губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

640 заявок на реабилитацию уже поступило из других регионов.

- До конца этого года на территории онкоцентра будет спроектирован современный радиологический центр, в следующем году мы планируем уже приступить к его строительству и созданию. Рядом - в рамках государственно-частного партнерства - мы заканчиваем проектирование и приступаем к строительству пэт-центра, который позволит людям с онкозаболеваниями проходить более качественное обследование в ходе реабилитации и наблюдения, - отметил глава региона.

Всего в Волгоградской области построят 14 центров амбулаторно-онкологической помощи, которые оснастят самым современным оборудованием. Они все будут связаны в единую цифровую сеть и смогут получать консультации ведущих специалистов не только Волгоградской области, но и страны. Для этих целей на территории онокцентра уже создан очень серьезный информационный центр. И сегодня он уже функционирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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