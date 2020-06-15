«Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца этого года

Сегменты комплекса появятся еще в 30 муниципальных образованиях региона, среди которых – Чертковский, Шолоховский, Ремонтненский и другие самые отдаленные районы. Таким образом, национальный цифровой провайдер включит в единую систему обеспечения общественной безопасности все 55 административно-территориальных единиц Ростовской области.

Благодаря современным информационным системам взаимодействия, контроля и мониторинга комплекс обеспечивает высокий уровень общественной и природно-техногенной безопасности, а также улучшает координацию действий региональных сил и служб. На сегодняшний день «Безопасный город» в Ростовской области включает видеонаблюдение, системы визуального контроля, анализа и мониторинга обстановки и вызова экстренных оперативных служб.

«Именно “Безопасный город” обеспечивал порядок на мероприятиях в Ростове-на-Дону в рамках Чемпионата мира по футболу 2018. Федеральные эксперты АНО “Цифровая экономика” на “Цифровой прокачке региона” отметили этот опыт как одну из самых успешных федеральных практик, сославшись в том числе на оценку международных экспертов. На сегодняшний день система интеллектуального видеонаблюдения действует в 25 муниципалитетах области и позволяет сотрудникам правоохранительных органов предотвращать и раскрывать преступления и правонарушения “по горячим следам”», – прокомментировал Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«“Безопасный город” в Ростовской области не ограничивается только системой видеонаблюдения. Это комплексная информационная система безопасности, которая способна выявлять происшествия, прогнозировать их последствия, в режиме реального времени информировать службы экстренного реагирования и в автоматизированном режиме принимать решения по ликвидации последствий ЧС и происшествий. “Безопасный город” объединяет данные из всех систем в одном интерфейсе с целью получения мощнейшего синергетического эффекта. Это скрупулезно продуманная современная система взаимодействия экстренных оперативных служб, главным образом, в интересах решения государственной задачи обеспечения безопасности населения, в пользе которой на практике убедились все участники проекта», – отметил Сергей Панов, директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

«Ростелеком» реализует контракт в рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». АПК «Безопасный город» в регионе действует с 2018 года. На первом этапе «Ростелеком» разработал региональную интеграционную платформу и сегменты для пяти пилотных муниципальных образований. На втором и третьем этапах система охватила 20 и 30 территорий соответственно.

Напомним, что Ростовская область стала одним из восьми субъектов Российской федерации, вошедших в состав рабочей группы нового федерального проекта «Цифровой регион». Задача экспертов – разработать лучшие федеральные практики и привести регионы к целевому состоянию развития с помощью цифровых и платформенных решений для экономики и социальной сферы.

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