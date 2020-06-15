2020-06-15T10:53:29+03:00
Общество

В Котельниково появится новый Парк Героев

Жители продолжают реализацию большого проекта развития бренда своей территории «Котельниково – Земля Героев»
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Сейчас в Котельниково, известном как место удивительных и значимых в мировом масштабе событий, работают над реализацией нового проекта, призванного увековечить память о подвигах участников Великой Отечественной войны - в новом жилом районе, который строится сейчас в Котельниково, важное место должен занять Парк Героев. В разработке концепции парка принимают участие не только котельниковцы, но и жители региона в целом.

Котельниковский район – родина Степана Разина и Емельяна Пугачева. Здесь родился самый знаменитый и популярный в Европе казак Александр Землянухин, которого с почестями принимали в парламенте Англии. В годы Великой Отечественной войны Котельниковская операция стала первым примером провала немецко-фашистских оккупантов и началом поражения немцев под Сталинградом. Сейчас жители инициируют присвоение Котельниково почетного звания «Город воинской славы». Поэтому особое место в концепции Парка будут занимать объекты, посвященные советским воинам, разбившим здесь армию Манштейна в годы Великой Отечественной войны. Таким образом жители Котельниково стремятся передать в поколениях память о своих незаслуженно забытых героях.

Свершения своих предков котельниковцы продолжают достижениями в мирном труде. Именно в Котельниковском районе открыто месторождение калийных солей, и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует уникальный в новейшей истории России проект строительства с нуля современного горнодобывающего предприятия – Гремячинского горнодобывающего комбината.

Все эти, а также другие важные моменты истории и будут отражены в концепции Парка Героев.

Проект «Котельниково – Земля Героев» поддерживает волгоградская молодежь. Студенты Института строительства и архитектуры Волгоградского государственного технического университета разработали проекты Парка Героев в Котельниково и присоединились к реализации большого проекта, нацеленного на восстановление исторической памяти о подвигах котельниковцев.

Студенты 3 курса Института строительства и архитектуры Волгоградского государственного технического университета создали 17 проектов, в которых отразили свое видение преемственности поколений Котельниковской Земли Героев. В разработке концепций принимали участие учащиеся кафедры урбанистики и теории архитектуры, кафедры архитектуры зданий и сооружений факультета архитектуры и градостроительного развития. В ближайшее время проекты будут загружены на портал «Котельниково – Земля Героев». Работы, в которых наиболее полно отражены идеи Парка Героев, жители Котельниково определят путем голосования. О ходе голосования мы расскажем в новых публикациях.

Лучшие проекты получат практическое воплощение в новом культурном объекте Котельниково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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