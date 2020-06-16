Дежурные группы в Волгограде: в каких детсадах заработают, куда обращаться

Наконец, появился список детских садов, в которых откроют 72 дежурные группы для работающих волгоградцев. Для удобства они будут в каждом районе Волгограда. Правда, в первую очередь примут тех малышей, чьи родители работают на передовой в период пандемии: это касается сотрудников медицинской сферы и силовых структур. Но и те, кто трудится в частных организациях, не прекративших свою деятельность даже в режиме самоизоляции, при острой необходимости имеют возможность устроить ребенка в садик. По крайней мере, так обещают.

Что для этого потребуется?

- Родителям необходимо предоставить соответствующие справки с места работы. Также будет необходимо предъявить медицинскую справку из государственного учреждения здравоохранения с результатами анализа на энтеробиоз и информацией об отсутствии карантина по месту проживания (в том числе по COVID-19), - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Как и говорилось ранее, не стоит надеяться, что детсады заработают в прежнем режиме. Роспотребнадзор четко высказал свою позицию по этому поводу: группы открывать рано. Но учитывая непростую ситуацию, когда, например, один родитель должен содержать семью, а ребенка деть попросту некуда, решено принять экстренные меры. Поэтому открытых садов будет немного – по 2-4 на район, и детей в них примут гораздо меньше, чем обычно. Ужесточат меры безопасности. Не стоит забывать, что дети переносят коронавирус часто бессимптомно, а это значит, что они могут заразить окружающих взрослых .

- Прием детей в дежурные группы будет осуществляться в специально оборудованном месте – здесь же будет проводиться и обязательное измерение температуры, - говорят в администрации.

В каждой группе организуют отдельный вход. Помещение будут регулярно дезинфицировать, а детей обещают чаще выводить на прогулку. В это время сотрудники успеют проветрить комнаты и провести кварцевание.

СПИСОК ДЕТСАДОВ, В КОТОРЫХ ЗАРАБОТАЮТ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ

Тракторозаводский район: ДОУ №№ 170, 254, 257, 5 (8 групп)

Краснооктябрьский район: ДОУ №№ 357, 3 (8 групп)

Дзержинский район: ДОУ №№ 58, 277, 336, 261 (8 групп)

Центральный район: ДОУ №№ 2, 307, 328, 356 (8 групп)

Ворошиловский район: ДОУ №№ 10, 30 (здание по ул. Комитетской, 40), 90, 45 (8 групп)

Советский район: ДОУ №№ 80, 244, 7 (16 групп)

Кировский район: ДОУ №№ 3, 85, 213 (10 групп)

Красноармейский район: ДОУ №№ 14, 289, 301 (6 групп)

Для родителей заработала горячая линия департамента по образованию администрации Волгограда: 39-73-18, 39-73-16.