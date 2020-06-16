2020-06-16T15:40:28+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области теперь не завозной, а местный

В лидерах региона по числу заболевших COVID-19 за последние сутки, 16 июня 2020 года, - Волгоград, Волжский и Городище [подробности, статистика, карта распространения]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из 104 новых пациентов только 24 знают от кого и как заразились, остальные подхватили вирус неизвестно где.Из 104 новых пациентов только 24 знают от кого и как заразились, остальные подхватили вирус неизвестно где.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Пару месяцев назад волгоградцы кричали – «закройте область, не пускайте сюда вирус». Но COVID-19 неминуемо попал в регион и уже заразил почти пять тысяч наших жителей. Сегодня коронавирус уже бушует внутри области. По данным оперативного штаба за последние сутки к 16 июня в Волгоградской области не было зафиксировано ни одного завозного случая коронавируса. Все новые пациенты подхватили COVID-19 уже здесь. Причем из 104 новых коронавирусных пациентов только 24 человека знают где, как и от того, могла заразиться. Остальные 80 обратились за медпомощью, когда почувствовали себя плохо, но не думали, что подхватили новый вирус.

И поступает новых больных с COVID-19 больше, чем их выписывают. Так, за минувшие сутки выписали – 183 человека, а поступило 185.

- Положительный диагноз COVID-19 16 июня подтвердили у четырех детей (1 ребенок до 6 лет, двое – до 14-ти и один подросток – до 17 лет) и сотни взрослых. Среди новых пациентов 34 человека – старше 65-ти лет, - рассказывают подробности в региональном оперативном штабе.

И если ситуация с коронавирусом в районах Волгоградской области ежедневно меняется (то вспыхивает, то полностью затухает), то в Волгограде фиксируют по нескольку десятков случаев в день. Так, за последние сутки в областном центре зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Не отстает и Волжский. В городе-спутнике за сутки прибавилось 18 новых больных. Еще 6 пациентов добавилось в Городищенском районе. В остальных районах ситуация более-менее стабилизировалась: 5 человек из Камышинского, по три – из Ленинского, Николаевского и Октябрьского, по два случая – в Чернышковском, Суровикинском, Дубовском и Старополтавском, и по одному – в Быковском, Фроловском, Еланском, Урюпинском, Иловлинском, Среднеахтубинском, Котельниковском, Светлоярском и Палласовском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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