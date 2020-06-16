В парке Гагарина ровняют территорию под дорожки и парковку

Любимое место отдыха жителей Краснооктябрьского района Волгограда вновь превратилось в стройплощадку. В парке Гагарина стартовала вторая очередь благоустройства. На этот раз подрядчик другой – МБУ «Северное». Сейчас рабочие занимаются вертикальной планировкой территории, готовят основание под будущие пешеходные дорожки, парковку, строят ларьки, где будут продавать мороженое и напитки, общественный туалет, а также закладывают коммуникации, роют канавы под системы автополива и беспроводного освещения.

Зеленую зону вдоль улицы Таращанцев заметно проредили. Дорожки старые демонтировали, готовят основание под новые.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В прошлом году вымостили плиткой главные аллеи и сделали дорожки и бетонные площадки в примыкающей к улице Гуртьева половине парка. В этом году работы идут на той половине, что ближе к улице Таращанцев. Вдоль Титова прорубили просеку под плиточную дорожку, проредили зеленую зону вдоль забора, разобрали старые тропки.

Вдоль улицы Титова прорубили просеку, здесь тоже выложат плиткой дорожку, предусмотрели в парке и велодорожки по периметру.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы готовы биться за каждое дерево. В парке Гагарина их вырубают уже не в первый раз. За зеленой зоной последние четверть века толком не ухаживали, поэтому здесь подросла густая масса самосева. Его будут прореживать. Сухостой – вырубать. Остальное обещают оставить.

Суховершинные деревья будут либо обрезать, либо и восе вырубать, если дерево в плохом состоянии.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Ну, посмотрите, вот четыре ствола на квадратный метр. Толком ни одно из этих деревьев расти не сможет. Вы предлагаете их все оставить? – задает журналистам риторический вопрос директор парка Гагарина Евгений Ким. – Или вот эту акацию суховершинную?

Даже несмотря на заваренные калитки в парке немало людей. Больше в округе гулять негде.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К оставшимся от старого парка деревьев осенью высадят новые. Будет около тысячи трехметровых елей, сосен, лип, акаций, кленов и других видов, а также 3,5 тысячи кустарников. Небольшую часть парка застелют газоном, добавят клумб и цветников, оставшаяся часть будет как есть. Розарий на центральной аллее сохранят. Воду на полив будут использовать не техническую, а питьевую.

Розарий на главной аллее сохранят. Добавят и другие клумбы и цветники.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Уже произведена врезка в инженерные сети «Концессии водоснабжения» для подключения холодной воды и канализации, - рассказывает представитель компании-подрядчика Илья Багров. – Поливочная система в парке предусмотрена комбинированная. Газон будет поливаться распрыскивателями, живая изгородь – капельным орошением в виде протянутых трубок и молодые деревья – пристволовым капельным орошением, какое используют в питомниках.

На главной аллее строят павильон под соки-мороженое.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

От старой эстрады не осталось и следа, теперь здесь будет парковка. Рядом расположится модульный туалет. Он будет платным – сразу предупреждает директор парка.

От старой эстрады не осталось и следа. Здесь теперь будет парковка, сооружение вдали - будущий туалет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зону аттракционов оставят там же, где она когда-то и была. Но делать ее будут не в этом году и за счет концессионера. В тех 140 миллионах рублей, что выделили на парк в этом году, заложена только игровая площадка в форме цветочных лепестков. Она разместится на месте бывшей танцплощадки, где и сейчас детская зона.

В южной части парка Гагарина теперь будет спортивная зона с площадкой для воркаута, мини-футбола, баскетбола, бадминтона.

Аттракционы решили оставить на старых фундаментах - они крепкие. Рядом построят пункт охраны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А вот новую эстраду облюбовали для своих художеств подростки. За последний месяц ее еще больше изрисовали. Чтобы хоть как-то защитить парк от вандалов и хулиганов здесь делают не только систему оповещения, но и видеонаблюдения. Рядом с зоной аттракционов построят павильоны для касс и пункта охраны, куда будет стекаться вся информация с камер.

Новую эстраду сразу изрисовали подростки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Хочется, чтобы это все надолго сохранилось, чтобы не угробили сразу, - признается глава района Иван Дронов.

Но пока волгоградцев не останавливают ни заваренные калитки, ни закрытые ворота парка Гагарина. Через разные лазейки в перерытую траншеями зеленую зону идут гулять и пожилые люди, и подростки, и семьи на велосипедах, и мамы с маленькими детьми.