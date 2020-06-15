Волгоградцев зовут выбирать территории для благоустройства в 2021 году
Власти Волгограда несколько лет назад составили список территорий, которые надо привести в порядок в городе. Их много, поэтому расписали план на годы вперед. Благоустройство ведется за счет государственных средств, которые выделяют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». А первоочередность реконструкции территорий определяют жители. Ряд парков, улиц и скверов уже сделали. Сегодня формируют список на следующий год.
- Рейтинговое голосование пройдет 25 и 26 июня. Именно в эти дни волгоградцы смогут проголосовать и выбрать территории, которые обновят в 2021 году, - сообщают в администрации Волгограда.
Кстати, список мест, претендующих на благоустройство, актуализирован и дополнился новыми объектами.
В него дополнительно попали:
- территория у поликлиники № 30 по улице Ангарской,
- бульварная часть проспекта Жукова в Дзержинском районе,
- сквер Руднева и 2-я очередь парка за ЦКиД «Авангард» в Кировском районе,
- пешеходная зона вдоль улицы Пугачевской и площадь Чекистов – в Ворошиловском,
- территория у стадиона «Трактор» в Тракторозаводском,
- сквер имени 8 марта в Центральном и другие.
Принять участие в рейтинговом голосовании смогут все желающие. Участки будут открыты в каждом районе города с 9.00 до 17.00.
- Для получения бюллетеня при себе достаточно иметь паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации на территории Волгограда. На участках для голосования волгоградцы смогут ознакомиться с дизайн-проектами и отдать свой голос за наиболее понравившиеся варианты – в специальном бюллетене нужно отметить не более двух, - отмечают в мэрии.
И добавляют, что голосование, конечно же, пройдет с соблюдением необходимых санитарно - эпидемиологических требований.
Где голосовать?
В Центральном районе волгоградцев ждут в центре культуры и досуга «Родина»,
в Ворошиловском – в районном ДК на улице КИМ, 5,
в Тракторозаводском районе - во Дворце культуры Тракторозаводского района,
в Краснооктябрьском – в ДК имени Гагарина.
Жители Дзержинского, Советского и Кировского смогут проголосовать в районных администрациях
Жителей Красноармейского района ждут в центре культуры и молодежной политики на улице 50 лет Октября, 17.
Напомним, в этом году в рамках федерального проекта реконструкция ведется у областной больницы на Ангарском, в парке Гагарина, у ДК Тракторозаводского района и в парке «Долина» в Советском районе. В планах еще пешеходная зона улицы Мира.
Всего с 2015 года на территории областного центра власти города и региона благоустроили порядка 40 парков и общественных пространств, обновили 179 дворов.
ИСТОЧНИК KP.RU