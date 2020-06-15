Волгоградцев зовут выбирать территории для благоустройства в 2021 году

Власти Волгограда несколько лет назад составили список территорий, которые надо привести в порядок в городе. Их много, поэтому расписали план на годы вперед. Благоустройство ведется за счет государственных средств, которые выделяют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». А первоочередность реконструкции территорий определяют жители. Ряд парков, улиц и скверов уже сделали. Сегодня формируют список на следующий год.

- Рейтинговое голосование пройдет 25 и 26 июня. Именно в эти дни волгоградцы смогут проголосовать и выбрать территории, которые обновят в 2021 году, - сообщают в администрации Волгограда.

Кстати, список мест, претендующих на благоустройство, актуализирован и дополнился новыми объектами.

В него дополнительно попали:

- территория у поликлиники № 30 по улице Ангарской,

- бульварная часть проспекта Жукова в Дзержинском районе,

- сквер Руднева и 2-я очередь парка за ЦКиД «Авангард» в Кировском районе,

- пешеходная зона вдоль улицы Пугачевской и площадь Чекистов – в Ворошиловском,

- территория у стадиона «Трактор» в Тракторозаводском,

- сквер имени 8 марта в Центральном и другие.

Принять участие в рейтинговом голосовании смогут все желающие. Участки будут открыты в каждом районе города с 9.00 до 17.00.

- Для получения бюллетеня при себе достаточно иметь паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации на территории Волгограда. На участках для голосования волгоградцы смогут ознакомиться с дизайн-проектами и отдать свой голос за наиболее понравившиеся варианты – в специальном бюллетене нужно отметить не более двух, - отмечают в мэрии.

И добавляют, что голосование, конечно же, пройдет с соблюдением необходимых санитарно - эпидемиологических требований.

Где голосовать?

В Центральном районе волгоградцев ждут в центре культуры и досуга «Родина»,

в Ворошиловском – в районном ДК на улице КИМ, 5,

в Тракторозаводском районе - во Дворце культуры Тракторозаводского района,

в Краснооктябрьском – в ДК имени Гагарина.

Жители Дзержинского, Советского и Кировского смогут проголосовать в районных администрациях

Жителей Красноармейского района ждут в центре культуры и молодежной политики на улице 50 лет Октября, 17.

Напомним, в этом году в рамках федерального проекта реконструкция ведется у областной больницы на Ангарском, в парке Гагарина, у ДК Тракторозаводского района и в парке «Долина» в Советском районе. В планах еще пешеходная зона улицы Мира.

Всего с 2015 года на территории областного центра власти города и региона благоустроили порядка 40 парков и общественных пространств, обновили 179 дворов.