Коронавирус отступает: волгоградские детсады заработают с 17 июня, фитнес-клубы – с 30-го

Наконец-то хорошие новости: в Волгоградской области постепенно вернутся к работе детские сады, фитнес-клубы и социальные учреждения. К 1 июля в регионе заработает почти все. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе.

Чуть больше недели волгоградцам придется потерпеть в самоизоляции, а после 23 июня бОльшая часть ограничений, которые вводились из-за распространения коронавируса, будет снята. А некоторые послабления начнут вводить даже раньше.

Так, с 17 июня в Волгограде и области отроются дежурные группы в детских садах. Разрешат открыться и частным детсадам на определенных условиях.

Заработают в очном режиме все МФЦ (единственное условие – принимать посетителей будут только по предварительной записи). Также возобновят оказание всех соцуслуги и услуг социального сопровождения.

По такому случаю внесли изменения и в правила передвижения волгоградцев в период самоизоляции - родителям разрешили выходить на улицу, чтобы отвести ребенка в детсад и забрать его.

С 30 июня в регионе откроются для занятий все спортплощадки, фитнес-центры и различные спортклубы.

Также с 30 июня заработают все летние кафе, гостиницы, турбазы и санатории. А вот рестораны и стационарные кафе смогут принять посетителей только после 14 июля.

Разрешат индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в отделениях реабилитации при центрах социального обслуживания населения.

- До 1 июля заработают ВСЕ маршруты общественного транспорта, - обещают в оперштабе.

Во второй половине лета решили все-таки открыть и оздоровительные лагеря. А значит, летний отдых у школьников будет!

- С 15 июля в Волгоградской области стартует детская летняя оздоровительная кампания, - отмечают в администрации региона. – Губернатор поставил задачу обеспечить к этой дате 100-процентную готовность учреждений отдыха и оздоровления детей.

Оставили только масочный режим, требование о соблюдение дистанции и ограничения по массовым мероприятиям.

- Проведение массовых публичных мероприятий необходимо будет согласовывать с оперативным штабом, - поясняют в штабе.