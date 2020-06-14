Детский врач-инфекционист из Волгограда: «Взрослых с COVID-19 лечат противомалярийными, а детям даем противовирусные»

Сейчас в волгоградских больницах от коронавируса лечат полторы сотни детей самого разного возраста: от грудничков, которые инфицировались вместе с матерью, до 17-летних подростков. Увы, не все они здоровы: бывают пациенты с ДЦП и сахарным диабетом, другими хроническими заболеваниями. Мы знаем, что для 27 волгоградцев, зараженных COVID-19, вирус стал смертельным. Но несмотря на эту страшную статистику, облздрав, да и мировая практика, уверяет: наши дети переносят коронавирус либо бессимптомно, либо в легкой форме. О том, как же болеют маленькие пациенты и чем их лечат, «Комсомолке» рассказала врач-инфекционист 5-го отделения «Областной детской клинической инфекционной больницы» Яна Кофырева.

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ БОЛЕЮТ ПО-РАЗНОМУ

Коронавирус изучают, но многое остается под вопросом. Например, почему же все-таки дети и взрослые переносят инфекцию по-разному?

- Первый малыш попал в наше отделение 24 марта и благополучно выздоровел. Дети не болеют так, как взрослые. Но случаи бывают разные, - рассказала «КП-Волгоград» Яна Кофырева. - Основная масса наших маленьких пациентов переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Их выявляют через контакт, например, с родителями и они у нас находятся по показаниям. Есть дети, у которых температура поднимается однократно, но невысокая – до 37,5. Лихорадки нет. У кого-то бывает заложенность носа, красное горлышко. Были случаи нарушения обоняния. Чаще всего встречается диспепсия – жидкий стул.

По словам специалиста, в Волгоградской области у детей крайне редко бывает «ковидная» пневмония. Часто встречаются случаи, когда в больницу привозят маму и ребенка с положительными тестами на COVID-19, но болеют они по-разному: у взрослого развивается поражение легких, а у малыша все проходит в легкой форме. Если же коронавирус находят только у мамы, то ее госпитализируют во взрослое отделение, здорового ребеночка же изолируют.

- Если «ковид» нашли у одного из членов семьи, при этом у малыша нет симптомов, за ним первое время наблюдают амбулаторно до результатов тестов. К нему приезжает педиатр из поликлиники, также врачи регулярно звонят и спрашивают о состоянии. Если до результатов анализов появляются признаки заболевания, несовершеннолетнего привозят в инфекционную больницу как предварительно контактного. Мы его обследуем и уже назначаем лечение.

Пока от коронавируса нет вакцины и какого-то чудо-препарата, которое бы гарантировало стопроцентное выздоровление. Для взрослых, в том числе тяжелых, схема такая: противомалярийные и противовирусные препараты. Но для детей эти лекарства слишком токсичны, их используют только в случае пневмонии. А так малышам дают только противовирусные («Арбидол», «Игнаверин», «Генферон»).

Врачу-инфекционисту Яне Кофыревой всего 30, но она с самого начала пандемии спасает детей, заболевших COVID-19.

На практике лечение длится около двух недель. За это время маленькому пациенту делают два контрольных анализа. Если все они отрицательные, то его выписывают.

- Рекомендации даем стандартные: наблюдение врачом-педиатром, соблюдение режима диеты и дня, - резюмирует врач.

ОСЛОЖНЕНИЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ

- Любая пневмония дает осложнения. «Ковидная» не исключение. Но говорить об осложнениях рано – они могут проявиться позже. Коллеги рассказывают, что у ребенка может появиться сыпь. У нас такого, к счастью, не встречалось, - говорит медик. - У нас был пациент с ДЦП. Он переносил коронавирусную инфекцию, как и многие другие – бессимптомно. Ребенок с сахарным диабетом тоже переболел в легкой форме.

Многие родители боятся, что профилактические прививки от других заболеваний, а точнее их отсутствие, могут повлиять на течение болезни, если малыш вдруг заразится новой инфекцией. Однако однозначного ответа на этот вопрос нет. Если в теории говорить о вакцине именно против COVID-19, то она ориентирована на защиту ребенка от коронавируса. Другие же препараты могут никак не отразится на прогрессировании болезни и процесс выздоровления.

«ВОДИТЬ РЕБЕНКА В ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА НЕОБХОДИМОСТИ НЕТ!»

Масочный режим в Волгограде и области никто не отменял. Он по-прежнему обязателен, когда речь идет о местах большого скопления людей. Но часто можно увидеть, как беззаботная мамочка приходит в магазин с полугодовалым малышом без каких-либо средств индивидуальной защиты. Да, ребенку до трех лет по правилам маску можно не надевать, хотя продаются изделия и для такого возраста. Но вопрос в другом: а стоит ли вообще рисковать и брать детей в тот же супермаркет? Ведь коронавирус есть. Это можно отрицать, а можно принять – суть не меняется. Врач-инфекционист рассказала о главной опасности такого поведения.

- Водить ребенка в магазины или другие общественные места нет никакой необходимости! Ведь что самое неприятное в ситуации, если малыш заболеет? Он может переносить инфекцию бессимптомно и выделять вирус в окружающую среду, а вокруг него будут родители, бабушки, дедушки, которые в сою очередь очень тяжело могут болеть. Только из-за этого стоит минимизировать риски, не брать ребенка в тот же супермаркет, - считает Яна Кофырева.

Но если сходить за хлебом попросту некому? Необходимо соблюдать простые меры безопасности.

- Следить за тем, чтобы ребенок не трогал ничего руками, а после выхода из магазина или по возвращению домой обязательно обработать руки антисептиком. Важно, чтобы он по пути или на прогулке не ел, например, мороженое, грязными руками, - советует Яна Кофырева.

ГУЛЯТЬ НУЖНО, НО ОСТОРОЖНО

Сейчас стоит сорокоградусная жара. Многие выходят на улицу только утром и вечером, потому что днем невыносимое пекло и есть опасность перегреться. В квартирах тоже не лучше – в ход идут сплит-системы. Медики настоятельно рекомендуют минимизировать их использование, чаще проветривать комнаты, приобрести увлажнитель воздуха. Самоизоляция в нынешних условиях – трудное испытание не только для взрослых, но и маленьких детей. Ведь им необходим подвижный образ жизни, активные прогулки, особенно на солнышке. Гулять можно и нужно.

- Родителям лучше гулять с ребенком втроем и исключать контакты с другими детьми. Можно, например, выйти и поиграть в мяч. Никаких детских площадок, где много людей, - советует врач-инфекционист.

Кстати, Яне Кофыревой всего 30 лет, она работает три года. После десяти лет учебы в медуниверситете молодой специалист сразу попала на передовую. Сейчас и очень опытным врачам приходится непросто: коронавирус – новая болезнь, очень страшная и непредсказуемая. Но в этом даже есть свои плюсы: уже бывалые медики учат новичков, а те в свою очередь обещают стать незаменимыми профессионалами.

- Признаюсь, что поначалу было немного страшно работать с COVID-19. Но у нас инфекционная больница, мы максимально подготовлены к лечению таких заболеваний. У нас есть все средства защиты. Но самое главное – опыт, которым с нами, молодыми врачами, делятся наши старшие коллеги. Они работали и на других вспышках эпидемий, например, кори и дифтерии, которые были около двадцати лет назад. Это бесценные знания, - считает Яна Кофырева.