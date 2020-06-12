2020-06-12T18:53:59+03:00
Общество

Юные котельниковцы поздравили Россию с праздником

Активисты профсоюзной организации ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» подвели итоги детского художественного конкурса «Я – гражданин России», приуроченного Дню России
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Всего на конкурс было прислано порядка тридцати работ юных художников – детей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината.

https://www.volgograd.kp.ru/daily/27142.5/4235021/

https://www.volgograd.kp.ru/daily/27142.5/4235021/

«Мы в полной мере достигли главных целей конкурса, в числе которых воспитание в наших детях чувства патриотизма, укрепление межнациональных культурных связей, стимулирование интереса к историческому прошлому, к сохранению традиций, - отметил председатель профсоюза Виктор Глущенко. – С большой радостью рассматривали трогательные детские рисунки и поделки. Видно, что над их созданием работали сообща дети и родители. А что может быть лучше совместного семейного творчества?

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

В рисунках отражены добрососедские отношения представителей различных народов, населяющих наш регион. Как и на нашем предприятии, где трудятся люди из самых разных регионов и стран.

Еще во многих работах прослеживается искренний интерес детей к героическим страницам истории нашего государства, что тоже не может не радовать».

Члены конкурсного жюри так и не смогли определить авторов лучших работ. Было решено наградить всех юных художников, так как все, без исключения, рисунки и поделки, присланные на конкурс, созданы с большим старанием, любовью к своей стране. В соответствии с мерами предупреждения распространения коронавирусной инфекции конкурс проходил в онлайн-формате. Теперь профсоюзным активистам предстоит решить, как передать ребятам заслуженные награды – дипломы и подарки от профсоюза.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

А замечательные рисунки и поделки 12 июня украсили окна домов и квартир сотрудников Гремячинского ГОКа. Трогательные и искренние признания в любви своей стране стали лучшим подарком юных котельниковцев своему городу и Отечеству ко Дню России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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