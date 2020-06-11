Котельниково к Дню России готов!

Жители города Котельниково, как и все россияне, переживают непростое время. Из-за пандемии коронавируса горожане не могут собраться все вместе, как это было раньше, чтобы весело и сплоченно всем городом провести праздничный День России.

Но жители «Котельниково - Земли Героев» решили выразить друг другу поддержку и всем вместе поздравить свою страну с праздником! Для этого котельниковцы размещают флаги России в окнах и на балконах своих квартир, прикрепляют к одежде ленточки-триколор.

Чтобы атрибутов праздника хватило всему городу, молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали акцию по раздаче флагов и ленточек. Мероприятие состоится в центре города утром 12 июня.

Акция состоится при содействии оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим», Совета молодых специалистов ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», волонтеров движения #Мывместе и Общественного народного фронта.

«Котельниково – Земля героев» призывает всех 12 июня выразить солидарность со всеми гражданами нашей страны! Никакая беда не сломит нас, пока мы едины!