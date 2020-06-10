2020-06-10T17:35:54+03:00
Общество

COVID как искусство: в Волгограде появился стрит-арт, посвященный медикам

Три девушки-художницы нарисовали граффити на заборе детской областной инфекционной больницы
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Стрит-арт с благодарностью врачам появился на заборе вдоль улицы Землянского.Стрит-арт с благодарностью врачам появился на заборе вдоль улицы Землянского.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Коронавирус изменил всех и все – людей, мировую экономику, политику, и даже уличное искусство. Художники живо откликнулись на распространение COVID-19 и уже в разных уголках России появились актуальные граффити. Например, в Тюмени уличные художники сделали восьмиметровое «СПАСИБО врачам» на стене общежития медуниверситета. А в Краснодаре благодарность формата стрит-арт появилась рядом с краевой клинической больницей №1. Теперь и в Волгограде появился свой «вирусный» стрит-арт. Но посвящен он не COVID-19, а медикам, которые оказались на передовой в борьбе с новой инфекцией. Это не арт-призыв, это граффити-благодарность!

Девушки уже 15 часов рисуют эту десятиметровую картину. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Девушки уже 15 часов рисуют эту десятиметровую картину.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Нарисовали эту уличную картину – три молодые художницы из творческой коллаборации Ольга Тига, Яна Шалагинова и София Тимофеева.

- Это наша задумка, наше большое «СПАСИБО» врачам и наш им подарок, - так охарактеризовала совместный проект художниц София. – Яна разработала дизайн стрит-арта, Оля подобрала краски, ну а я всех собрала.

Волгоградки сами разработали эксизы, подобрали краски и сами все воплотили в жизнь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградки сами разработали эксизы, подобрали краски и сами все воплотили в жизнь.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Картина так и называется – «Будни медицинского работника».

В Волгограде появился стрит-арт в благодарность врачам.Екатерина СИМОХИНА

В качестве холста выступил забор детской инфекционной больницы в центре Волгограда. Почему именно эта стена?

- Каждая из нас так или иначе работала в проектах, связанных с детьми. Поэтому и решили, что граффити будет у какой-то детской больницы. Предложили главврачу детской «инфекционки», она любезно согласилась, - поясняют девушки.

Проект благотворительный - это подарок от молодых художниц медикам и городу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Проект благотворительный - это подарок от молодых художниц медикам и городу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже 15 часов работы художницы рисуют свой «вирусный» стрит-арт. На сорокоградусной жаре и в окружении роя назойливой мошки, которая как раз атаковала Волгоград. И не забывайте, что забор – не плоская панельная стена, а объемные плиты советских времен, создавать рисунок на которых гораздо сложнее. На данный момент граффити уже почти готовы, остались последние штрихи. Так что ко Дню медика, который в России отмечают 21 июня, в центре Волгограда (на заборе вдоль улицы Землянского) появится яркая картина, которая всегда будет напоминать нам о коронавирусе и отважных медиках, вставших на его пути.

Главному врачу детской «инфекционки» Елене Хариной творчество девушек-художниц очень приглянулось. Она даже, намекнула, что забора вокруг больницы у них еще много незадействованного.

Кстати, эти же девушки подарили Волгограду стрит-арт к ЧМ-2018 - футбольную стену в центре города. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, эти же девушки подарили Волгограду стрит-арт к ЧМ-2018 - футбольную стену в центре города.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, эти же юные художницы в 2018-м подарили Волгограду и «футбольную стену» на пересечении улиц Комсомольской и Советской. Это они нарисовали портреты самых ярких футболистов из команд, которые приезжали в наш город на мундиаль. Они же являются авторами и воплотителями проекта «Рисуем родной Волгоград», в рамках которого дают художественные мастер-классы детворе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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