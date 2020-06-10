Вспышка в Среднеахтубинском районе: карта распространения COVID-19 в Волгоградской области на 10 июня

Кто сказал, что коронавирус в Волгоградской области пошел на спад? Судя по статистике, он наоборот только набирает обороты. За последние сутки диагноз подтвержден еще у 116 волгоградцев. На лечении с COVID-19 находятся 2663 человека, из них 145 детей. И число выписанных по-прежнему гораздо меньше поступающих в госпитали. Для сравнения вчера выписали всего 53 человека. А, если учесть, что под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются еще 1229 человек, новых заболевших не избежать.

К 10 июня в Волгоградской области не осталось ни одного района свободного от COVID-19, сейчас они просто меняют лидерство: вспышки фиксируют то тут, то там. Так, сегодня в «тройку» лидеров помимо Волгограда вошли также Михайловский и Среднеахтубинский район.

Волгоград с первых дней возглавляет коронавирусный рейтинг региона. За минувшие сутки в областном центре зафиксировали еще 47 случаев. В Михайловке очаг вспыхнул на прошлой неделе – когда сразу у 10-ти медработников ЦРБ выявили COVID-19. Четыре жителя Михайловки уже скончались от COVID-19. За последние сутки там положительный диганоз подтвердили еще у 9 пациентов.

А на третье место вдруг вышел Среднеахтубинский район. Еще вчера там не было новых зараженных, а сегодня сразу у 11-ти человек подтвердили коронавирус.

На карте области почти не осталось свободных от коронавируса уголков.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще по 8 новых случаев сразу в двух районах – Камышинском и Котельниковском и в Волжском.

Палласовский стабильно держится в «десятке» сложных по коронавирусу районов – за минувшие сутки там положительный тест на COVID-19 получили 5 пациентов. По три новых заболевших – в Иловлинском и Клетском, по два случая – в Дубовском, Городищенском и Калачевском (по предварительным данным новый очаг коронавируса вспыхнул в Калачевской ЦРБ – там на карантин закрыли отделение терапии).

Еще восемь заболевших – по одному – в Жирновском, Чернышковском, Ленинском, Урюпинском, Николаевском, Суровикинском, Октябрьском и Серафимовичском районах.