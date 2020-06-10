Доставка из Конфеток-Бараночек. ТОП-10 блюд из рейтинга продаж
Третий месяц волгоградцы живут в режиме эпидемиологических ограничений. За это время на рынке появились новые тренды. Переход на потребление готовой еды и экспресс-доставку продуктов из магазинов - основная стратегия развития магазинов-кулинарий «Конфетки-Бараночки».
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Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» недавно ввела новые условия доставки при заказе с сайта конфеткибараночки.рф. Сначала сократили время, а теперь расширили и географию доставки. Жители четырех районов Волгограда могут заказать продукцию из магазинов-кулинарий. Доставят блюда и выпечку в Ворошиловский, Центральный, Дзержинский и Советский районы (кроме поселков Гумрак, Аэропорт, Верхняя Елшанка и Максима Горького, микрорайона «Родниковая долина и ЖК «Янтарный город»).
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Курьер доставит заказ по указанному адресу с 9 до 20 часов в течение 59 минут или в то время, которое вы укажете при оформлении. Ждать вас он будет 15 минут.
Стоимость доставки блюд из меню «Конфетки-Бараночки» - 250 рублей. Минимальная сумма заказа - 500 рублей, а если общая сумма превысит 1000 рублей, угощения к вашему столу привезут бесплатно.
Есть некоторые особенности при оформлении тортов на заказ – изготовление и доставка занимают три дня.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТОП-10 БЛЮД С САЙТА КОНФЕТКИБАРАНОЧКИ.РФ
1. пироги
2. торты на заказ
3. блюда-гриль: шашлык из свинины и люля-кебаб из курицы
4. котлеты по-киевски
5. салат цезарь
6. сыр собственного производства (буррата)
7. замороженные полуфабрикаты: хинкали
8. салат сельдь под шубой
9. шампиньоны на гриле
10.сочники
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Так что теперь не нужно думать, что поставить на стол, и бежать в магазин за продуктами в жару или под проливным дождем. Вкусные блюда «Конфетки-Бараночки» будут у вас в любую погоду.
Порадуйте себя и своих близких народной кулинарией!
Также забрать заказ можно в удобное для вас время в магазине-кулинарии на улице Рабоче-Крестьянской, дом 18 .
Время работы - с 8.00 до 21.00.
Телефон: +7(906)404-94-70.
Сайт: конфеткибараночки.рф
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