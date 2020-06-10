2020-06-10T14:04:13+03:00
Туризм

МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

МегаФон и тревел-платформа Booking.com предлагают забронировать отель в России и получить бесплатную связь в подарок. Акция действует до конца года, в ней участвует больше 64 тысяч российских отелей
Поделиться:
Фото: ПАО "Мегафон".Фото: ПАО "Мегафон".
Изменить размер текста:

С 1 июня во многих регионах начинается поэтапный выход из карантинных мер. Это дает возможность планировать поездки по России заранее. МегаФон и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов МегаФона работает через специальный лендинг на Booking.com.

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Миссия Booking.com – сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус – месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России», - отмечает Алексей Матушкин, региональный директор Booking.com.

МегаФон и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предложив абонентам МегаФона бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира. МегаФон – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. В этом году Booking.com в России сделал акцент на внутреннем туризме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Более пяти миллиона туристов за год и дешевый перелет": Эксперты рассказали о привлекательности Узбекистана для туристов
Представитель Госкомтуризма республики отметил, что всего за 10 месяцев текущего года экспорт от российских путешественников вырос на 50 млн долларов
Новости 24
В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат газ
По просьбам жителей Быково в районном ДК появится 3D-кинотеатр
Во время авиапарада 24 июня истребители пролетят над Волгоградом на супернизкой высоте
Под Волгоградом пьяные студенты политехнического колледжа разбили четыре иномарки
В Волгоградской области электрички на три дня изменят расписание
Семь лет колонии строго режима получил волгоградец за взятку полицейскому
Руководство «Ротора» получает около ста тысяч в месяц
Тела нашли у монумента Ленину: на юге Волгограда утонула семейная пара
Волгоградцы получили более 3 миллиардов рублей «президентских» пособий детям от 3 до 16 лет
Потомки Чуйкова и Родимцева приедут в Волгоград на торжества 24 июня
Коронавирус в Волгоградской области: еще 116 заболевших
В Волгограде продолжают искать тело утонувшего 8-летнего мальчика
В Волгограде сделали уже половину объема по ремонту дорог на 2020 год
На севере Волгограда 13-летний школьник на мопеде врезался в забор
КСП проверила выросшие расходы Волгоградской облдумы
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 10 июня: для работающих родителей появятся дежурные группы в детсадах
На День России волгоградцам предлагают поднять флаги на балконах и спеть гимн
Волгоградцы смогут лично побывать на концерте на Мамаевом кургане, если коронавирус отступит