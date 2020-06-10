Эффект налицо: компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко реализует на своих предприятиях комплекс мер, предотвращающих нанесение какого-либо ущерба окружающей среде

Так, на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», еще на этапе разработки проекта была учтена необходимость рационально использовать воду, необходимую для технологического цикла сильвинитовой обогатительной фабрики и других объектов горно-обогатительного комбината.

Для этой цели «ЕвроХим-ВолгаКалий» построил уникальные очистные сооружения, которые позволяют избежать сброса использованной в производственном цикле воды в близлежащие водоемы. Стоки фабрики и бытовых объектов, поступающие на станцию, проходят многоступенчатую фильтрацию и очистку, в том числе бактериальную. Окончательный этап превращения сточной воды в чистую, пригодную для повторного использования на фабрике, происходят в прудах-накопителях.

В эти водоемы вода поступает уже настолько чистой, что ее считают пригодной для проживания краснокнижные птицы – огари, а также чайки, которые тоже облюбовали промплощадку ГОКа как место, безопасное для нахождения.

Вот так, не только в полном соответствии с природоохранным законодательством, но и упреждая его, компания «ЕвроХим» добросовестно выполняет свои обязательства по сохранению природы.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев на онлайн-форуме, состоявшемся по инициативе Российского Союза промышленников и предпринимателей, «наша работа построена по принципу «упреждай», а не «ликвидируй последствия».

В целом, во время обсуждения речь шла о необходимости адаптировать подходы к решению экологических проблем под современные условия. Руководитель «ЕвроХима» подчеркнул, что необходимо максимально широкое участие экспертов от бизнеса в деятельности всех рабочих органов законодательной и исполнительной власти: «Только в такой синергии мы построим эффективное и современное экологическое законодательство» https://www.kp.ru/daily/27139.5/4230664/ .