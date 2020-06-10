Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек

Меньше чем за месяц на аккаунт сериала «Пушкин 20.20», посвящённого жизни Александра Сергеевича Пушкина в карантине, подписались 1500 человек, количество уникальных просмотров превысило 900 тысяч, а выход каждой серии сопровождался десятками комментариев.

Авторами проекта стала творческая команда из Краснодара: продюсеры Евгения Карпанина и Елена Болдырева, главную роль исполнил актёр Краснодарского академического театра драмы и сооснователь «Одного театра» Арсений Фогелев, а партнёром выступил «Ростелеком». Весь процесс от идеи, съёмок и монтажа до выхода последней серии 6 июня 2020-го пришёлся на период карантина по коронавирусу, поэтому создатели сериала ни разу за всё время не встретились лично.

Сценарий основан на подлинных письмах поэта 1830 года, которые он отправлял друзьям и невесте, находясь в холерном карантине в селе Болдино. При этом действие перенесено в наши дни в современную изоляцию, а главный герой своего рода аватар Пушкина, который точно так же влюблён в прекрасную Наталью Гончарову и пишет стихи, но при этом водит машину и ведёт видеоблог.

«Параллель между нашим карантином и Болдинской осенью родилась сама собой. А вот формат мы изобретали с нуля. Каждая серия это реальное письмо Пушкина, “запакованное” в формат видеоблога. Да, само понятие “инстаграм-сериала” не ново. Но вот примеров работы с аналогичным материалом в подобной манере наша команда раньше не встречала. Так что решили экспериментировать», – объясняет Евгения Карпанина, продюсер сериала.

С поиском тем для сюжета у авторов не возникло затруднений. Богатое творческое наследие поэта позволило интерпретировать его переживания в современном формате.

«”Оживить” письма двухсотлетней давности, не меняя в них ни слова, было сложно и интересно. Речь не столько о стилистике гений Пушкина в том, что его слог до сих пор звучит легко и живо, сколько о контексте их написания и реалиях того времени, которые современному зрителю просто неизвестны. За время Болдинского карантина Пушкин написал 18 писем невесте и друзьям, плюс сохранились заметки и воспоминания современников. Из этих текстов мы составили законченный сюжет: поэт едет в деревню, чтобы получить наследство и наконец сыграть свадьбу, его застигает карантин, он три месяца пытается прорваться к невесте в Москву, но его раз за разом разворачивают. Мучается, злится, а в итоге создаёт бессмертные произведения», – рассказывает Елена Болдырева, продюсер и сценарист проекта.

Для создателей проекта было важно сохранить узнаваемый образ поэта, придать ему современные черты и при этом не профанировать саму личность великого классика.

«Я не играл Пушкина это было бы самонадеянно и наивно. Для русской культуры Пушкин личность христоподобная, и посягать на святое мы, конечно, не собирались. Мой герой не Александр Сергеевич во всем блеске его величия, а альтернативный Пушкин, живущий в наши дни в нашей изоляции: копающий грядки и ведущий влог, но так же страдающий по прекрасной Наталье Гончаровой. Из очевидных примет классика мы оставили только бакенбарды, знакомые даже школьнику. Самым сложным в перевоплощении, пожалуй, была необходимость их постоянно ровнять», – вспоминает Арсений Фогелев исполнитель роли Пушкина.

«Ростелеком» выступил партнером сериала, так как его концепция укладывается в стратегию социальной ответственности компании. Национальный цифровой провайдер поддерживает культуру, искусство и спорт во всех регионах своего присутствия. Особое внимание компания уделяет цифровым формам образования и коммуникации.

«Идея нашего инстаграм-сериала очень проста: кризис — это время возможностей. Прежде всего, для самого себя. Такое в истории уже случалось. В изоляцию попадали и Шекспир, и Гоголь, и Пушкин. Так же, как мы, они решали непростые личные и финансовые проблемы, так же не были готовы к происходящему и так же пытались найти в нём смысл. Порой Пушкину было совсем трудно. Но осень в Болдино в период карантина — это время, когда поэту удалось написать много шедевров. Он смог. Уверен, и мы сейчас сможем. Нам показалось интересным заново прочесть письма великого русского поэта и понять, многое ли изменилось. Оказалось, что нет, не многое», – отмечает Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге.

Сериал «Пушкин 20.20» доступен всем желающим на странице в социальной сети Instagram. В ближайшее время организаторы обещают запустить его продолжение.

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