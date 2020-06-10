«Ростелеком» подключает цифровые сервисы для новой базы отдыха в Волгоградской области

Следующий этап проекта предусматривает подключение услуг компании: трех точек доступа Wi-Fi для гостей, «Виртуальной АТС», «Интерактивного телевидения», резервных каналов связи, а также видеонаблюдения для детской комнаты.

Территория отдыха «АвиаБаза» расположена вдали от городской инфраструктуры, поэтому специалисты «Ростелекома» применили дополнительные технические решения при строительстве оптоволоконной сети, позволившие сократить расстояние до объекта при подключении. Кроме того, представители национального цифрового провайдера совместно с заказчиком рассмотрели несколько вариантов проекта с целью оптимизации стоимости и выбрали наиболее оптимальный.

«Готовность слышать клиента и учитывать все его потребности крайне важна в нашей работе. В сегменте B2B мы не только предлагаем самые современные цифровые продукты и технические разработки, но и используем клиентоориентированный подход и вариативность, а также учитываем малейшие нюансы каждого проекта. И клиенты это ценят. Доказательство надежности предлагаемых нами решений – многолетнее эффективное сотрудничество и долгосрочные деловые проекты с представителями ведущих предприятий и бизнес-структур области», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«АвиаБаза» практически готова к приему гостей – ее открытие ожидается в ближайшее время. В планах заведения – организация на своей территории зимнего семейного отдыха. Уже построены благоустроенные коттеджи и сауны, где также планируется подключение цифровых сервисов «Ростелекома».

«Для комфортного развития бизнеса в сегодняшних условиях необходимы многие составляющие. Ключевая из них – доверие и уверенность в партнерах. Мы пользуемся услугами “Ростелекома” на всех объектах нашего холдинга: это гостиница “Дмитриевская”, ресторан-бар “Русский” и другие. Очень довольны их качеством. Поэтому при строительстве “АвиаБазы” вопрос выбора телеком-оператора перед нами не стоял, мы знали, куда обращаться. В итоге получили оптимальные варианты для наших бизнес-задач и все блага цифровой цивилизации вдали от города», – отметила Ольга Аскерова, исполнительный директор территории отдыха «АвиаБаза».

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