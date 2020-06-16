Воруют старенькие «ВАЗы»: в 2020-м в Волгограде чаще стали угонять машины

Коронавирус натворил уже много бед: тысячи умерших, подорванная экономика, множество людей остались без работы. Как следствие – всплеск преступности. В ГУ МВД по Волгоградской области приводят печальную статистику: с начала 2020 года в регионе резко увеличилось число угонов. В полиции зарегистрировано уже 123 заявления об угоне в этом году. Треть из них приходится на Волгоград – 35% от всех совершенных угонов. Но есть и хорошие новости – большую часть этих преступлений полиции удается раскрыть.

Когда в региональном Главке стали «подбивать» статистику угонов, оказалось, что воруют у нас чаще всего отечественные авто – «ВАЗы». Особенно «популярны» у угонщиков модели ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 – на них приходится 32,4% всех угоняемых машин. Часто жертвами угонщиков становятся и владельцы «восьмерок» и «девяток» - 7,1% от угнанных машин. Столько же в этом году угнали «десяток» и «двенашек». Чуть меньше угоняли «ВАЗ-2114/15» - 5,1% от общего числа. 4% пришлось на «ВАЗ-2104», 5% - на машины марки «ГАЗ». Среди иномарок, злоумышленники выбирают марки «Дэу», «Киа», «Хендэ». Выбирают преступники автомобили постарше: в каждом втором случае это машины в 2001-2010 годов выпуска (до 2000 г.в. – 38,4%; 2011-2020 г.в. – 12,1%). Не удивительно, их ведь легче вскрыть. А 40% угнанных машин даже не были оборудованы сигнализациями.

- Как показывает статистика, 43,9% угонов совершены в ночное время. Каждый второй угон совершен с парковки на придомовых территориях многоэтажных домов, - отмечают в ГУ МВД по Волгоградской области.

КТО И У КОГО УГОНЯЕТ?

Полиция Волгограда составила и примерный портрет угонщика. В основном это безработные молодые люди, которые решают покататься на пьяную голову.

- Типовой потрет угонщика выглядит следующим образом: это мужчины (94,3%), являющиеся гражданами РФ (96,6%), имеющие среднее образование (51,1%), в возрасте 14-24 лет (51,2%), не имеющие постоянного источника дохода (54,5%), находящиеся в состоянии алкогольного опьянения (48,9%), - такую картину показывает полицейская статистика.

Среди лиц, задержанных за совершение таких преступлений, только 5,7 процента приходится на женщин.

А жертвами угонщиков чаще всего становятся автовладельцы-мужчины средних лет.

- В 97,6 процентов случаев потерпевшими являются мужчины, в возрасте 30-49 лет, - говорят в региональном Главке.

Поэтому настоятельно рекомендуют волгоградцам не бросать машины где попало без присмотра и обязательно установить сигнализацию.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

ГУ МВД по региону рекомендует автовладельцам соблюдать следующие правила:

- никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

- избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах;

- примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести автомашину: оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.;

- никогда не покупайте бывшие в использовании и не имеющие технической документации автозапчасти и комплектующие детали – на 90% они краденые;

- покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов ключей, а если в машине уже установлена противоугонная сигнализация, в комплект должны входить два брелока к ней;

- при покупке автомобиля у частных лиц вместе с положенными техническими документами обязательно требуйте паспорт технического средства (ПТС).