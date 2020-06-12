Куда можно выбрасывать маски и перчатки в Волгограде

С мая волгоградцев обязали ходить в масках и перчатках. Кто-то пользовался многоразовыми тканевыми средствами защиты. Но на улицах в урнах и просто на земле валялось немало свидетельств того, что и одноразовыми медицинскими изделиями пользуются многие. После обязательное ношение перчаток в общественных местах отменили по просьбе дерматологов. Но вопрос остался: куда выбрасывать и как должны утилизировать миллионы масок и перчаток, которыми мы пользуемся. Немало подобных обращений поступило в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области и от простых волгоградцев, и от управляющих компаний. В ведомстве разъяснили, считаются ли маски и перчатки отходами, представляющими эпидемиологическую опасность и требуют ли они особого обращения.

- Маски, респираторы, повязки и иные изделия, их замещающие, а также перчатки, используемые гражданами в местах общего пользования, не являются медицинскими отходами, - пояснили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Если использовали средства коронавирусной защиты вне больниц, медицинских, оздоровительных, фармацевтических и прочих работающих с медицинскими отходами организаций, то особой опасности они не представляют. И соблюдения специальных санитарно-противоэпидемических режимов при утилизации не требуют.

Маску нужно менять каждые два часа, на жаре – чаще, при увлажнении или загрязнении – сразу. Снимать ее нужно за «ухо», не прикасаясь к поверхности. Перчатки – не дотрагиваясь до внешней стороны. Затем средства защиты нужно аккуратно положить в полиэтиленовый пакет, герметично закрыть и выбросить в ведро, а затем и на мусорку вместе с другими бытовыми отходами.