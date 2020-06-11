«Мы уже на последнем издыхании»: владельцу маршрутки №110 пока не разрешили работать

11 июня волгоградский губернатор Андрей Бочаров собрал подчиненных и заявил: «поручаю принять решения по поэтапному возобновлению в полном объеме работы основных, вспомогательных, дополнительных, пригородных и дачных маршрутов общественного транспорта». Мол, наступила очень жаркая погода, надо людям обеспечить комфортное передвижение.

Правда, как оказалось, комфорта дождутся не все. Видимо, жарко только тем волгоградцам, у которых мимо дома проходит маршрут муниципального транспорта. Мэрия заявила, что возвращать коммерческие маршрутки будут поэтапно и на свое усмотрение: где чиновникам покажется это необходимым, а не там, где просят жители. Предприниматели в этой ситуации вообще не имеют никакого права голоса и равных условий - возобновить работу смогут не все коммерческие маршруты.

Это касается не только Волгограда, но и пригорода. К примеру, мучения продолжатся для жителей Городище. В областном комитете транспорта не знают, когда разрешат перевозчику 110-й маршрутки выйти на работу. «Городище пока в режиме ожидания», - говорят в администрации. – Но поэтапно мы всё вернем.

Маршрут «Городище – Тулака» работает уже второй десяток лет, и вывозит не только весь пригород, у но и у жителей Волгограда тоже популярен. Интервал 3-5 минут, большие микроавтобусы. Всех всё устраивало, пока из-за коронавируса работу маршрутки не приостановили. С того дня уже третий месяц жители Городище пытаются втиснуться в редкие автобусы, и в час пик просто едут друг у друга на головах. Ни о каком соблюдении дистанции там нет и речи.

- И мы на последнем издыхании, - устало говорит владелец маршрута №110 Сафар Мамедов. – К нам даже на базу люди постоянно приходят и спрашивают, когда мы начнем работу. Пока не знаю, когда разрешат, мне никакой информации не поступало. А у меня 40 водителей, мы много лет занимаемся перевозками, все трудоустроены официально, и остались не только без работы, но и без поддержки. В субсидии на зарплаты мне отказали.

Сафар Мамедов пытался получить поддержку от государства как представитель пострадавшей от пандемии коронавируса отрасли экономики. Надеялся хотя бы выплатить зарплату водителям, которые третий месяц сидят без работы.

- Мне отказали. Мы столько лет легально занимаемся пассажирскими перевозками, а мне ответили, что основной ОКВЭД у нас - "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", и субсидия не положена.

При регистрации ИП Сафар Мамедов также указал сферу «деятельность автобусного транспорта по регулярным и пассажирским перевозкам», но у компании этот ОКВЭД является дополнительным, в то время как на субсидию можно претендовать лишь по основному коду деятельности.

- У нас до 70% всех обращений связаны именно с этой проблемой, - вздыхает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова. – Пока мы ничем не можем помочь, ведь они сами при регистрации предприятия выбирали ОКВЭД. Мы постоянно обсуждаем это и с Борисом Титовым (уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей), и с губернатором. Думали оказать поддержку на уровне региона, но мы ограничены в средствах, это касается очень многих предприятий. Надеемся, что на уровне федерации примут поправку, и можно до 1 июля субъектам МСП уточнить основной вид экономической деятельности. Это позволит получить помощь, которая пока невозможна.

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