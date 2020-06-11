2020-06-11T13:59:23+03:00
Общество

Прирост за счет Волгограда и Камышина: карта распространения коронавируса на 11 июня

На 11 июня 2020 в Волгоградской области 108 новых заболевших коронавирусом [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности о заболевших]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день в Волгограде и Волжском делают более трех тысяч тестов на коронавирус.Каждый день в Волгограде и Волжском делают более трех тысяч тестов на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Волгоград снова бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом. Из 108 новых зараженных на 11 июня сразу больше половины из областного центра – подтвердили диагноз в последние сутки у 55 человек. Зафиксирована и новая смерть, уже седьмая в Волгограде и 25-я в регионе. В Волжском суточный прирост заразившихся ровно в одиннадцать раз меньше – плюс 5 человек. Зато в Камышине за день тоже рекордное количество заболевших коронавирусом – 14 человек. В целом география распространения коронавируса в Волгоградской области включает помимо городов 21 район региона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, больше всего зараженных коронавирусом появилось за последний день также в Жирновском (+4) районе. По три новых случая вошли в статистику ковидных в Городищенском, Клетском и Старополтавском районах.

По два заболевших коронавирусом добавили в списки 11 июня еще четыре района Волгоградской области: Быковский и Иловлинский, Суровикинский и один наименее «зараженных районов» - Октябрьский.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 11 июня 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 11 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И в одиннадцати районах региона подтвердили по одному новому случаю коронавируса на сегодня. Среди них и лидеры по числу зараженных - Урюпинский, Николаевский, Палласовский, Михайловский и Среднеахтубинский районы, где уже сотни ковидных пациентов. Также в перечне Киквидзенский и Котовский районы, и Ленинский, где зафиксирована вспышка в Заплавинском ПНИ. От коронавирусной пневмонии скончался заместитель директора учреждения. Но его случай его не значится в официальной статистике летальных исходов. И еще по одному заболевшему прибавили к 11 июня «середнячки » - Новониколаевский, Фроловский и Чернышковский районы.

Данные ИЦК.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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